83 роки з дня Корюківської трагедії — як у 1943 році було вбито 6700 мешканців

Вбивство 6700 людей — минає 83 роки з Корюківської трагедії
Минає 83 роки з Корюківської трагедії, яка відбулася 1-2 березня 1943 року загонами угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни. Внаслідок цього було вбито 6700 мешканців селища Корюківка в Чернігівській області.
Новини.LIVE нагадують про Корюківську трагедію.
Корюківська трагедія
Корюківка стала найбільшим поселенням у Європі, який нацисти повністю стерли з лиця землі під час каральної операції у роки Другої світової війни.
За масштабом людських втрат Корюківська трагедія значно перевищує інші відомі злочини проти мирного населення.
У лютому 1943 року радянське партизанське зʼєднання під командуванням Олексія Федорова повернулося з Брянщини та розташувалося у корюківських лісах. Воно почало збір продовольства по селах, а також акції проти окупантів.
Пізніше за це нацисти спалили Гуту Студенецьку, Тихоновичі та частину Перелюбу. Передусім вони розстрілювали цивільних чоловіків.
Одним із методів тиску окупаційної влади на партизанів стали арешти їхніх родин у Корюківці — затриманих, імовірно, готували до страти.
Поштовхом до нападу на селище стало звернення командира взводу партизанського з’єднання Феодосія Ступака. Його двох синів ув’язнили в корюківській тюрмі, а дружину розстріляли. За відсутності Федорова обов’язки командира виконував Микола Попудренко — саме він віддав наказ про атаку.
У ніч проти 27 лютого 1943 року партизани з’єднання Федорова атакували німецько-угорський гарнізон у Корюківці та завдали йому нищівної поразки.
Масове вбивство
У відповідь на радянську партизанську акцію з метою "помсти й залякування" німці почали виконувати наказ зі знищення Корюківки. Упродовж 1-2 березня цивільне населення зганяли у будинки і розстрілювали.
Нацисти повернулися до населеного пункту 9 березня. Вони вбили та допалили всіх, хто сховався, або втік до лісу.
Унаслідок каральної операції в Корюківці загинули близько 7 тисяч мирних жителів, а 1290 будівель було спалено. Особистості 5612 убитих так і не вдалося встановити.
Селище фактично стерли з лиця землі — більшість забудови знищили, а його населення майже повністю винищили.
Друга світова війна
