83 роки з дня Корюківської трагедії — як у 1943 році було вбито 6700 мешканців

Вшанування пам’яті Корюківської трагедії. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Минає 83 роки з Корюківської трагедії, яка відбулася 1-2 березня 1943 року загонами угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни. Внаслідок цього було вбито 6700 мешканців селища Корюківка в Чернігівській області.

Новини.LIVE нагадують про Корюківську трагедію.

Корюківська трагедія

Корюківка стала найбільшим поселенням у Європі, який нацисти повністю стерли з лиця землі під час каральної операції у роки Другої світової війни.

За масштабом людських втрат Корюківська трагедія значно перевищує інші відомі злочини проти мирного населення.

У лютому 1943 року радянське партизанське зʼєднання під командуванням Олексія Федорова повернулося з Брянщини та розташувалося у корюківських лісах. Воно почало збір продовольства по селах, а також акції проти окупантів.

Люди вшановують памʼять. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Пізніше за це нацисти спалили Гуту Студенецьку, Тихоновичі та частину Перелюбу. Передусім вони розстрілювали цивільних чоловіків.

Одним із методів тиску окупаційної влади на партизанів стали арешти їхніх родин у Корюківці — затриманих, імовірно, готували до страти.

Поштовхом до нападу на селище стало звернення командира взводу партизанського з’єднання Феодосія Ступака. Його двох синів ув’язнили в корюківській тюрмі, а дружину розстріляли. За відсутності Федорова обов’язки командира виконував Микола Попудренко — саме він віддав наказ про атаку.

У ніч проти 27 лютого 1943 року партизани з’єднання Федорова атакували німецько-угорський гарнізон у Корюківці та завдали йому нищівної поразки.

Вшанування пам’яті Корюківської трагедії. Фото: koryukivka-rada.gov.ua

Масове вбивство

У відповідь на радянську партизанську акцію з метою "помсти й залякування" німці почали виконувати наказ зі знищення Корюківки. Упродовж 1-2 березня цивільне населення зганяли у будинки і розстрілювали.

Нацисти повернулися до населеного пункту 9 березня. Вони вбили та допалили всіх, хто сховався, або втік до лісу.

Меморіал пам’яті жертв Корюківської трагедії. Фото: Wikipedia

Унаслідок каральної операції в Корюківці загинули близько 7 тисяч мирних жителів, а 1290 будівель було спалено. Особистості 5612 убитих так і не вдалося встановити.

Селище фактично стерли з лиця землі — більшість забудови знищили, а його населення майже повністю винищили.

Друга світова війна

