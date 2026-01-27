Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:07
День пам'яті жертв Голокосту 27 січня — Зеленський зробив заяву
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. Він наголосив, що це чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

День пам'яті жертв Голокосту

"Сьогодні світ вшановує памʼять жертв Голокосту – мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу — одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів", — сказав президент.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Друга світова війна історія Голокост пам'ять
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації