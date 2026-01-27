День пам'яті жертв Голокосту 27 січня — Зеленський зробив заяву

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський 27 січня вшанував пам'ять жертв Голокосту. Він наголосив, що це чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

День пам'яті жертв Голокосту

"Сьогодні світ вшановує памʼять жертв Голокосту – мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу — одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів", — сказав президент.

