День памяти жертв Холокоста 27 января — Зеленский сделал заявление

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января почтил память жертв Холокоста. Он отметил, что это четкий урок истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

День памяти жертв Холокоста

"Сегодня мир чтит память жертв Холокоста - миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом. Именно в этот день, 27 января 1945 года, были освобождены последние узники Аушвица — одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей", — сказал президент.

Новость дополняется...