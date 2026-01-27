Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский почтил память жертв Холокоста

Зеленский почтил память жертв Холокоста

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:07
День памяти жертв Холокоста 27 января — Зеленский сделал заявление
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января почтил память жертв Холокоста. Он отметил, что это четкий урок истории: когда ненависть против одного народа не останавливается, другим нельзя оставаться равнодушными и стоять в стороне.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

День памяти жертв Холокоста

"Сегодня мир чтит память жертв Холокоста - миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом. Именно в этот день, 27 января 1945 года, были освобождены последние узники Аушвица — одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей", — сказал президент.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Вторая мировая война история Холокост память
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации