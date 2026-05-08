День пам’яті та перемоги: висока ціна, яку пам’ятає світ

Заходи до вшанування Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у 2025 році. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

У п’ятницю, 8 травня, в Україні вшановують День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Державне свято було встановлено 29 травня 2023 року Верховною Радою України замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке припадало в один день з радянським Днем перемоги. У річницю капітуляції нацистської Німеччини в Україні починаючи з 2016 року до 2023 року вшановувався 8 травня пам'ятний день — День пам'яті та примирення.

Як це свято з'явилося в Україні.

Як 8 травня стало днем пам’яті в Україні

Історично 8 травня пов’язане з подією 1945 року, коли нацистська Німеччина підписала Акт про беззастережну капітуляцію. Саме ця дата вважається символічним завершенням війни в Європі. Уже в день капітуляції в багатьох країнах світу відбулися масові святкування, а згодом 8 травня закріпилося як ключовий день пам’яті та перемоги над нацизмом у європейській традиції.

На міжнародному рівні важливу роль відіграла резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 2004 року, якою було проголошено Дні пам’яті та примирення 8–9 травня. Їх мета — вшанування всіх жертв Другої світової війни та нагадування про необхідність миру й недопущення подібних трагедій у майбутньому.

В Україні перші кроки до зміни цієї дати були зроблені у 2015 році, коли президентським указом 8 травня було запроваджено як День пам’яті та примирення. Тоді наголос робився не на святкуванні, а на вшануванні загиблих, учасників боротьби проти нацизму та жертв війни.

У 2016–2023 роках 8 травня вже офіційно відзначалося як пам’ятний день, що поступово формував нову традицію.

У 2023 році відбувся остаточний перехід до нового формату. Президент України подав законопроєкт, який передбачав встановлення 8 травня як державного свята — Дня пам’яті та перемоги над нацизмом. Верховна Рада підтримала цю ініціативу, і таким чином було скасовано радянську модель святкування 9 травня як головної дати.

Сучасне значення цього дня полягає у вшануванні внеску українського народу у перемогу над нацизмом, пам’яті про мільйони загиблих та осмисленні трагедії Другої світової війни. Україна наголошує на європейській традиції пам’яті, де головним є не тріумф війни, а людські втрати та цінність миру.

Таким чином, День пам’яті та перемоги над нацизмом став важливою частиною державної політики пам’яті, яка поєднує історичну правду, міжнародні підходи та сучасне розуміння уроків Другої світової війни.

Друга світова війна

Друга світова війна стала для України однією з найбільших національних трагедій. Вона розпочалася ще 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу, коли українські території вперше відчули наслідки бойових дій. З 22 червня 1941 року, після вторгнення Німеччини та її союзників у СРСР, Україна повністю опинилася в зоні активних бойових дій. Її територія стала одним із головних театрів війни в Європі.

Війна принесла Україні величезні людські втрати. Мільйони людей були мобілізовані до різних армій, брали участь у бойових діях або стали жертвами окупаційних режимів. Українська земля пережила масові руйнування, депортації, голод, репресії та злочини проти цивільного населення. Загальні втрати України оцінюються у понад вісім мільйонів осіб.

Особливістю цієї війни для України стало те, що її територія опинилася між двома тоталітарними системами — нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, які діяли у власних геополітичних інтересах і не рахувалися з життям людей. Це призвело до масштабних злочинів, знищення цілих громад і використання українських земель як ресурсної бази війни.

Попри трагедію, українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Вони воювали у складі різних армій Антигітлерівської коаліції, брали участь у партизанському русі та підпіллі, а також забезпечували тилову підтримку. Україна стала одним із ключових регіонів, де вирішувалася доля війни.

Однак завершення війни не принесло Україні справжньої свободи. Після вигнання нацистських військ країна знову опинилася під контролем радянського режиму, що супроводжувався новими репресіями, депортаціями та політичним терором.

Таким чином, для України війна фактично не завершилася миром у повному сенсі цього слова. Сучасне осмислення Другої світової війни в Україні базується на відмові від радянської пропагандистської моделі "культу перемоги".

Натомість акцент робиться на пам’яті про людей, які загинули, та на цінності миру як головного уроку історії. Саме тому 8 травня розглядається як день скорботи та пам’яті, а не як привід для святкувань.

Важливо також розуміти, що перемога над нацизмом була результатом зусиль десятків країн і сотень народів, а не однієї держави. Після війни була створена Організація Об’єднаних Націй, до заснування якої долучилася й Україна, що стало спробою запобігти новим глобальним конфліктам.

Уроки Другої світової війни для світу

Сьогодні уроки Другої світової війни залишаються актуальними. Вони нагадують, що агресія, ігнорування міжнародного права та слабка реакція світу на загрози можуть призводити до масштабних трагедій. У сучасних умовах Україна знову стикається з військовою агресією, і цей історичний досвід набуває нового значення.

Покладання квітів до могили Невідомого солдата. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Дні пам’яті та примирення покликані не лише вшановувати минуле, а й формувати відповідальне ставлення до майбутнього. Вони нагадують про цінність людського життя, необхідність миру та важливість спільних зусиль для недопущення повторення катастрофи світової війни.

Як писали Новини.LIVE, в ході Другої світової війни на території України відбулася також Корюківська трагедія. Тоді військова жандармерія вбила 6700 мешканців селища Корюківка в Чернігівській області. Цивільне населення зганяли у будинки і розстрілювали.

Зазначимо, що 8 та 9 травня є важливими датами для Росії. Кремль святкує перемогу Радянського союзу військовим парадом. Проте цього року російський диктатор побоюється українських дронів, тому закликав Україну до перемир’я у ці дні. Українська сторона натомість вимагала дні тиші з 6 травня. Сьогодні російські війська порушили припинення вогню, завдавши атаки по дитсадку в Сумах.