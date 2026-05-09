Трамп заявил, что это он договорился о перемирии с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении огня. Также стороны согласовали обмен пленными.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал общаясь с журналистами возле Белого дома.

Заявление Трампа о прекращении огня в Украине

По словам президента США, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский "охотно согласились" на временное перемирие.

"Я спросил, и президент Путин согласился, президент Зеленский согласился, оба охотно. И у нас есть определенный период времени, когда они не будут убивать людей", — сказал Трамп.

Он также заявил, что стороны согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000" и выразил надежду на дальнейшее продолжение режима прекращения огня.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 9 мая в Украине началось трехдневное перемирие с РФ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить удары по Красной площади 9 мая и подписал указ о разрешении на проведение парада.

В то же время Дональд Трамп считает, что перемирие между Украиной и РФ может длиться больше, чем три дня. Американский лидер желает, чтобы "это остановилось".