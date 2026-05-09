Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что это он договорился о перемирии с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что это он договорился о перемирии с Путиным и Зеленским

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 11:12
Трамп заявил, что это он договорился о перемирии с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о прекращении огня. Также стороны согласовали обмен пленными.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал общаясь с журналистами возле Белого дома.

Заявление Трампа о прекращении огня в Украине

По словам президента США, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский "охотно согласились" на временное перемирие.

"Я спросил, и президент Путин согласился, президент Зеленский согласился, оба охотно. И у нас есть определенный период времени, когда они не будут убивать людей", — сказал Трамп.

Он также заявил, что стороны согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000" и выразил надежду на дальнейшее продолжение режима прекращения огня.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 9 мая в Украине началось трехдневное перемирие с РФ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить удары по Красной площади 9 мая и подписал указ о разрешении на проведение парада.

В то же время Дональд Трамп считает, что перемирие между Украиной и РФ может длиться больше, чем три дня. Американский лидер желает, чтобы "это остановилось".

Дональд Трамп перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации