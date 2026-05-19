В Вашингтоне прошел митинг в поддержку пленных FREE AZOV: фото

Участники митинга. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Движение "Free Azov" объединяет людей, которые требуют регулярных обменов и освобождения защитников "Азовстали" из российского плена. В поддержку этой инициативы в Вашингтоне, возле Белого дома, прошел митинг, участники которого напомнили американскому обществу об условиях содержания украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В Вашингтоне прошла акция в поддержку пленных FREE AZOV

"Free Azov" является адвокационной кампанией и серией регулярных мирных акций, главной целью которых остается борьба за освобождение украинских военнопленных. Основной фокус движения сосредоточен на поддержке защитников Мариуполя — военнослужащих бригады "Азов" и других подразделений гарнизона, которые обороняли металлургический комбинат "Азовсталь" и оказались в российском плену весной 2022 года.

Участники инициативы систематически выходят на улицы разных городов, чтобы напомнить властям и международным партнерам о недопустимости забвения пленных и необходимости постоянного давления на Россию для их обмена.

Участники мирной акции Free Azov. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

В рамках расширения международной поддержки очередная мирная акция "Free Azov" прошла в Вашингтоне. Митинг состоялся в центральной части американской столицы, непосредственно возле Белого дома.

Люди скандируют поддержать пленных. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Участники мероприятия вышли на улицу, чтобы напомнить обществу Соединенных Штатов об украинцах, которые годами удерживаются в российских тюрьмах. Люди принесли тематические плакаты с надписями "Free Azov", а также фото пленных бойцов, которые из-за нечеловеческих условий содержания получили тяжелые травмы, болезни и истощение.

Новини.LIVE недавно сообщали, что в Украину вернули еще 205 пленных защитников. Среди них бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Вместе с тем Россия манипулирует темой обменов. Недавно в Кремле безосновательно обвинили Украину в нежелании проводить обмен пленными, однако в Офисе Президента опровергли данную информацию.