В США стипендиаты Института Святого Гавриила устроили благотворительный вечер

Благотворительный гала-вечер, устроивший стипендиаты Института Святого Гавриила. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Студенты Института Архангела Гавриила в 2026 году провели благотворительное мероприятие в Вашингтоне, собрав средства на обучение будущих церковных лидеров в Соединенных Штатах . Во время Гала ужин провели благотворительный аукцион, на котором символически вернули флаг защитнику Украины. Среди приглашенных гостей — архиепископ Габриеле Джордано Качча, Апостольский Нунций в Соединенных Штатах Америки. Студентка Института Ульяна Бойчук рассказывает подробности.

Гала Института Архангела Гавриила 2026. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

В Вашингтоне прошел благотворительный вечер от Института Святого Гавриила

От Киева до Торонто, от Мюнхена до Львова, Коломыи, Кракова и далеко за ее пределы — это география стипендиатов Института Архангела Гавриила в 2026 году. Год обучения студентов делился на две части: первое полугодие онлайн — из разных уголков мира, следующие шесть месяцев — часть студентов, а в 2026-м их было двенадцать. Они приезжают в столицу США Вашингтона, чтобы разделять одну общую миссию: научиться стать церковными дипломатами, коммуникаторами и голосами Украинской Католической Церкви за границей.

"Каждый студент призван ответить на призыв стать маяком истины и голосом Церкви в обществе, которое всё больше сопротивляется любому понятию нравственной рассудительности и жертвенной любви. Однако именно для этого мы и призваны здесь — учиться и полностью отдать себя, отступить назад и стать малыми, чтобы через нас воля Божья могла стать очевидной в мире. По словам святого Иоанна Крестителя: "Он должен расти, а я должен уменьшаться. Именно в таком ритме бьется сердце студентов Института", — подытожил год работы Института в своей заключительной речи стипендиат 2026 года Назарий Дмитерко.

Дух формирования, служения и единства без границ стал центром Гала-вечера Института Архангела Гавриила — мероприятия, объединившего стипендиатов, сторонников и членов украинской общины в самом сердце столицы США.

Имея 16 епархий (епархий или экзархатов) в Украине и 20 за границей, Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) служит общинам далеко за пределами Украины и представляет людей, которые прежде всего сталкиваются с жизнеутверждающими вопросами. Коммуникации важны для этой миссии.

Благотворительное мероприятие в Вашингтоне. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

"Главное послание, которое мы передаем, заключается в том, что Бог действует в мире, особенно через Церковь. Стипендиаты Института Архангела Гавриила учатся более четко понимать сложный современный глобальный контекст, в котором многие разрушают левой рукой то, что строят правой. В этой программе участники стремятся строить обеими руками и благословлять обеими руками", — говорит митрополит Борис Гудзяк, архиепископ Филадельфии и основатель Института, и добавляет, что для выполнения этой непростой задачи важно иметь рядом друзей.

"Международная поддержка, особенно в США, решающая для этой инициативы, поскольку она существует благодаря людям, которые верят в будущее Украинской Церкви и ее голос в мире", — сказал Митрополит Гудзяк.

Благотворительный вечер в США. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Друзья Института и гости Гала вечера

Всего через три дня после прибытия в Соединенные Штаты, новоизбранный Апостольский Нунций Габриэле Джордано Качча посетил свой первый гала-вечер в Вашингтоне.

"Меня также зовут Гавриил, как и этот Институт. Роль Гавриила — приносить новости и нести послания. Я рад видеть энергией, с которой растет институт и цель, которую он несет. Я искренне верю, что эта инициатива очень важна для Церкви и мира, помогая приносить эту надежду. и пусть он помогает сделать мир лучшим местом", — сказал архиепископ Габриэле Джордано Качча, Апостольский Нунций в Соединенных Штатах Америки.

Отец Юрий Козловский, директор Института в своей речи к гостям упомянул о раннем росте и миссии, описав ее как молодую и все еще хрупкую, но полную решимости выстоять и развиваться.

"Наш институт ещё очень молод и может показаться хрупким, однако он полон решимости выжить, расти и приносить плоды. Как стебли пшеницы, гнущиеся на ветру, он может казаться слабым на первый взгляд, но в нём таится сила давать жизнь и питать других. Мы только в начале чего-то, что, как мы верим, имеет будущее и цель", — сказал отец Юрий Козловский.

Гала-вечер в Вашингтоне. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Важной частью программы Института Архангела Гавриила во время шестимесячного обучения в Вашингтоне есть гости, которых принимают студенты. Среди них дипломаты, делегации, однокурсники. Из присутствующих на Гала ужине — заместитель посла Украины в Соединенных Штатах Америки, который коммуникировал со студентами во время учебы. Говорит, инициатива сильная, и студенты тоже.

"Мне трудно поверить, что Институту всего два года, потому что кажется, что он уже выполнил десятилетие работы. Каждый раз, когда я встречаю студентов, меня поражает не только осведомленность и вовлеченность этих людей, но и то, сколько еще они хотят сделать для Украины и своих общин. Я надеюсь, что он будет продолжать расти и вдохновлять новые поколения еще много лет", — сказал Денис Сеник , заместитель посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Одним из особых гостей вечера был епископ Брайан Байда из Канады , который помимо прочего тесно сотрудничает с молодежью из-за своей роли главы Патриаршей молодежной комиссии УГКЦ. Он отметил значительный рост Института Архангела Гавриила, формирующего новое поколение вовлеченных и хорошо образованных церковных коммуникационных лидеров.

Фундамент для следующего курса Института заложен

Во время гала-концерта нынешние стипендиаты, большинство из которых впервые организовывали благотворительное мероприятие, собрали 67 000 долларов США . И несмотря на то, что дополнительные пожертвования все еще поступают, фундамент следующего курса Института заложен.

Студенты также готовили аукцион, где один из лотов - Флаг Украины с подписями офицеров и солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", героически защищавшей Киев, Соледар и Бахмут.

Лот подготовил студент Института отец Василий Латчук из Коломыи . Специальный гость гала-вечера Юрий Дейчаковский приобрел лот и символически отдал ему защитнику Украины Александру Вихруку, служившему в той же бригаде, однако, получив ранение, покинул службу и проходит сейчас процесс реабилитации в Вашингтоне.

Благотворительный вечер от Института Святого Гавриила. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Важной частью стипендии Института Святого Гавриила является адвокация. В течение полугода в Вашингтоне студенты приняли участие и организовали более пятидесяти встреч на Капитолийском холме, выступая за религиозную свободу на оккупированных Россией территориях Украины и повышая осведомленность о похищенных Россией украинских детях. Эти адвокационные встречи стали основой для законопроектов о религиозной свободе, который, в частности, объявляет Россию государством-спонсором терроризма. В настоящее время законопроект на рассмотрении у американских законодателей.

Институт Архангела Гавриила — инициатива Украинской Греко-Католической Церкви, которую во главе с Митрополитом Борисом Гудзяком основала Филадельфийская архиепархия в сотрудничестве с Украинским католическим университетом и Отделом внешних церковных связей УГКЦ. Миссия института проста: сформировать новое поколение церковных дипломатов, коммуникаторов и лидеров, которые могут представлять Церковь с ясностью, честностью и мужеством, особенно учитывая, что Украина продолжает жизнеутверждающую борьбу.

