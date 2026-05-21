В США стипендиаты Института Святого Гавриила устроили благотворительный вечер

Главная Новости дня Стипендиаты Института Святого Гавриила устроили благотворительный вечер

Дата публикации 21 мая 2026 15:32
Благотворительный гала-вечер, устроивший стипендиаты Института Святого Гавриила. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Студенты Института Архангела Гавриила в 2026 году провели благотворительное мероприятие в Вашингтоне, собрав средства на обучение будущих церковных лидеров в Соединенных Штатах . Во время Гала ужин провели благотворительный аукцион, на котором символически вернули флаг защитнику Украины. Среди приглашенных гостей — архиепископ Габриеле Джордано Качча, Апостольский Нунций в Соединенных Штатах Америки. Студентка Института Ульяна Бойчук рассказывает подробности.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Гала Института Архангела Гавриила 2026
Гала Института Архангела Гавриила 2026. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

В Вашингтоне прошел благотворительный вечер от Института Святого Гавриила

От Киева до Торонто, от Мюнхена до Львова, Коломыи, Кракова и далеко за ее пределы — это география стипендиатов Института Архангела Гавриила в 2026 году. Год обучения студентов делился на две части: первое полугодие онлайн — из разных уголков мира, следующие шесть месяцев — часть студентов, а в 2026-м их было двенадцать. Они приезжают в столицу США Вашингтона, чтобы разделять одну общую миссию: научиться стать церковными дипломатами, коммуникаторами и голосами Украинской Католической Церкви за границей.

"Каждый студент призван ответить на призыв стать маяком истины и голосом Церкви в обществе, которое всё больше сопротивляется любому понятию нравственной рассудительности и жертвенной любви. Однако именно для этого мы и призваны здесь — учиться и полностью отдать себя, отступить назад и стать малыми, чтобы через нас воля Божья могла стать очевидной в мире. По словам святого Иоанна Крестителя: "Он должен расти, а я должен уменьшаться. Именно в таком ритме бьется сердце студентов Института", — подытожил год работы Института в своей заключительной речи стипендиат 2026 года Назарий Дмитерко.

Дух формирования, служения и единства без границ стал центром Гала-вечера Института Архангела Гавриила — мероприятия, объединившего стипендиатов, сторонников и членов украинской общины в самом сердце столицы США.

Имея 16 епархий (епархий или экзархатов) в Украине и 20 за границей, Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) служит общинам далеко за пределами Украины и представляет людей, которые прежде всего сталкиваются с жизнеутверждающими вопросами. Коммуникации важны для этой миссии.

Гала Института Архангела Гавриила 2026
Благотворительное мероприятие в Вашингтоне. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

"Главное послание, которое мы передаем, заключается в том, что Бог действует в мире, особенно через Церковь. Стипендиаты Института Архангела Гавриила учатся более четко понимать сложный современный глобальный контекст, в котором многие разрушают левой рукой то, что строят правой. В этой программе участники стремятся строить обеими руками и благословлять обеими руками", — говорит митрополит Борис Гудзяк, архиепископ Филадельфии и основатель Института, и добавляет, что для выполнения этой непростой задачи важно иметь рядом друзей.

"Международная поддержка, особенно в США, решающая для этой инициативы, поскольку она существует благодаря людям, которые верят в будущее Украинской Церкви и ее голос в мире", — сказал Митрополит Гудзяк.

Гала Института Архангела Гавриила 2026
Благотворительный вечер в США. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Друзья Института и гости Гала вечера

Всего через три дня после прибытия в Соединенные Штаты, новоизбранный Апостольский Нунций Габриэле Джордано Качча посетил свой первый гала-вечер в Вашингтоне.

"Меня также зовут Гавриил, как и этот Институт. Роль Гавриила — приносить новости и нести послания. Я рад видеть энергией, с которой растет институт и цель, которую он несет. Я искренне верю, что эта инициатива очень важна для Церкви и мира, помогая приносить эту надежду. и пусть он помогает сделать мир лучшим местом", — сказал архиепископ Габриэле Джордано Качча, Апостольский Нунций в Соединенных Штатах Америки.

Отец Юрий Козловский, директор Института в своей речи к гостям упомянул о раннем росте и миссии, описав ее как молодую и все еще хрупкую, но полную решимости выстоять и развиваться.

"Наш институт ещё очень молод и может показаться хрупким, однако он полон решимости выжить, расти и приносить плоды. Как стебли пшеницы, гнущиеся на ветру, он может казаться слабым на первый взгляд, но в нём таится сила давать жизнь и питать других. Мы только в начале чего-то, что, как мы верим, имеет будущее и цель", — сказал отец Юрий Козловский.

Гала Института Архангела Гавриила 2026
Гала-вечер в Вашингтоне. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Важной частью программы Института Архангела Гавриила во время шестимесячного обучения в Вашингтоне есть гости, которых принимают студенты. Среди них дипломаты, делегации, однокурсники. Из присутствующих на Гала ужине — заместитель посла Украины в Соединенных Штатах Америки, который коммуникировал со студентами во время учебы. Говорит, инициатива сильная, и студенты тоже.

"Мне трудно поверить, что Институту всего два года, потому что кажется, что он уже выполнил десятилетие работы. Каждый раз, когда я встречаю студентов, меня поражает не только осведомленность и вовлеченность этих людей, но и то, сколько еще они хотят сделать для Украины и своих общин. Я надеюсь, что он будет продолжать расти и вдохновлять новые поколения еще много лет", — сказал Денис Сеник , заместитель посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Одним из особых гостей вечера был епископ Брайан Байда из Канады , который помимо прочего тесно сотрудничает с молодежью из-за своей роли главы Патриаршей молодежной комиссии УГКЦ. Он отметил значительный рост Института Архангела Гавриила, формирующего новое поколение вовлеченных и хорошо образованных церковных коммуникационных лидеров.

Фундамент для следующего курса Института заложен

Во время гала-концерта нынешние стипендиаты, большинство из которых впервые организовывали благотворительное мероприятие, собрали 67 000 долларов США . И несмотря на то, что дополнительные пожертвования все еще поступают, фундамент следующего курса Института заложен.

Студенты также готовили аукцион, где один из лотов - Флаг Украины с подписями офицеров и солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", героически защищавшей Киев, Соледар и Бахмут.

Лот подготовил студент Института отец Василий Латчук из Коломыи . Специальный гость гала-вечера Юрий Дейчаковский приобрел лот и символически отдал ему защитнику Украины Александру Вихруку, служившему в той же бригаде, однако, получив ранение, покинул службу и проходит сейчас процесс реабилитации в Вашингтоне.

Гала Института Архангела Гавриила 2026
Благотворительный вечер от Института Святого Гавриила. Фото: Институт Святого Архангела Гавриила

Важной частью стипендии Института Святого Гавриила является адвокация. В течение полугода в Вашингтоне студенты приняли участие и организовали более пятидесяти встреч на Капитолийском холме, выступая за религиозную свободу на оккупированных Россией территориях Украины и повышая осведомленность о похищенных Россией украинских детях. Эти адвокационные встречи стали основой для законопроектов о религиозной свободе, который, в частности, объявляет Россию государством-спонсором терроризма. В настоящее время законопроект на рассмотрении у американских законодателей.

Институт Архангела Гавриила — инициатива Украинской Греко-Католической Церкви, которую во главе с Митрополитом Борисом Гудзяком основала Филадельфийская архиепархия в сотрудничестве с Украинским католическим университетом и Отделом внешних церковных связей УГКЦ. Миссия института проста: сформировать новое поколение церковных дипломатов, коммуникаторов и лидеров, которые могут представлять Церковь с ясностью, честностью и мужеством, особенно учитывая, что Украина продолжает жизнеутверждающую борьбу.

Новини.LIVE информировали, что недавно в Вашингтоне возле Белого дома состоялся митинг в поддержку украинских военнопленных в рамках инициативы "Free Azov". Участники призывали к регулярным обменам и освобождению находящихся в российском плену защитников "Азовстали" с 2022 года. Акция имела целью привлечь внимание американского общества и международных партнеров к этой проблеме.

Новини.LIVE также сообщали, что в апреле 2026 года в Вашингтоне состоялась акция "Bring Kids Back", посвященная похищенным Россией украинским детям. На Национальной аллее установили инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек, каждый из которых символизировал одного ребенка.

США благотворительность Собор Архангела Гавриила Вашингтон
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Автор:
Ульяна Бойчук
