Стефанішина: Зеленський закликав США посилити підтримку України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та американського Конгресу із закликом посилити підтримку України. Лист адресований усім членам Палати представників і Сенату США на тлі нових російських атак по українських містах.

Про це заявила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Зеленський написав лист до Трампа і Конгресу США

За словами Стефанішиної, глава держави закликав американських політиків активізувати політичні зусилля для допомоги Україні та захисту українців від російської агресії.

"Президент України Володимир Зеленський підписав лист, де звернувся не лише до Президента США Дональда Трампа, а й до всього Конгресу США із закликом про необхідність політичного зусилля, щоб допомогти Україні врятувати наш народ", — повідомила Стефанішина.

Вона наголосила, що звернення пролунало на тлі триваючих масованих атак РФ по Україні. За словами дипломатки, останні удари пошкодили не лише житлову інфраструктуру, а й культурні об'єкти у Києві.

Стефанішина підкреслила, що Україна розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів у питаннях безпеки та захисту цивільного населення.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ольга Стефанішина повідомила, що Володимир Зеленський надіслав понад 600 листів президенту США Дональду Трампу, а також усім членам Палати представників і Сенату Конгресу США.

Водночас 28 травня Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Під час переговорів сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, ситуацію на фронті та подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів.