Стефанишина: Зеленский призвал США усилить поддержку Украины

Дата публикации 28 мая 2026 23:54
Стефанишина: Зеленский призвал США усилить поддержку Украины
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с призывом усилить поддержку Украины. Письмо адресовано всем членам Палаты представителей и Сената США на фоне новых российских атак по украинским городам.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Зеленский написал письмо к Трампу и Конгрессу США

По словам Стефанишиной, глава государства призвал американских политиков активизировать политические усилия для помощи Украине и защиты украинцев от российской агрессии.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал письмо, где обратился не только к Президенту США Дональду Трампу, но и ко всему Конгрессу США с призывом о необходимости политического усилия, чтобы помочь Украине спасти наш народ", — сообщила Стефанишина.

Она подчеркнула, что обращение прозвучало на фоне продолжающихся массированных атак РФ по Украине. По словам дипломата, последние удары повредили не только жилую инфраструктуру, но и культурные объекты в Киеве.

Стефанишина подчеркнула, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов в вопросах безопасности и защиты гражданского населения.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Ольга Стефанишина сообщила, что Владимир Зеленский направил более 600 писем президенту США Дональду Трампу, а также всем членам Палаты представителей и Сената Конгресса США.

В то же время 28 мая Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с конгрессменами США Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом. Во время переговоров стороны обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны, ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
