Зеленский и делегация США обсудили усиление ПВО Украины

Дата публикации 27 мая 2026 23:32
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с конгрессменами США Ричардом Блюменталем и Джимом Гаймсом. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и ситуацию на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента 27 мая.

Что сказал Зеленский о встрече с конгрессменами

"Мы обсудили дальнейшую поддержку Украины, а именно в усилении ПВО. Имеем значительную потребность в антибаллистических ракетах из-за постоянных российских обстрелов", — заявил президент.

Зеленский отметил, что направил в Белый дом и Конгресс США письмо о потребности Украины в таких ракетах. Кроме того, он лично передал это письмо конгрессменам в Киеве. По его словам, Киев рассчитывает на своевременную поддержку.

"Проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, наших успешных дальнобойных санкциях. Партнеры четко видят, что Россия несет огромные потери. Важно не допустить ослабления санкций против РФ — говорили об этом. Работаем с американской стороной и по заключению Drone Deal", — сообщил украинский лидер.

Отдельное внимание стороны уделили переговорному процессу. Президент подчеркнул, что паузы в дипломатии не должно быть и нужно активизировать переговоры.

"Весь мир нуждается в мире... Благодарны Соединенным Штатам, президенту и Конгрессу за крепкую двухпартийную поддержку и всем американцам", — резюмировал глава государства.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, президент Владимир Зеленский написал более 600 писем к президенту США Дональду Трампу и всем членам Палаты представителей и Сената Конгресса США. Она отметила, что шаг уже получил положительный отклик среди американских законодателей и партнеров Украины.

Ранее сегодня Владимир Зеленский уже подтвердил тот факт, что подготовил специальное письмо лидеру США Дональду Трампу. Он отметил, что важно, чтобы Америка услышала Украину.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
