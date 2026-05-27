Зеленский: есть информация о дополнительной мобилизации в РФ

Детальное совещание по нашей обороне. Благодарен всем подразделениям, которые крепко держат позиции на ключевых направлениях фронта и обороняются активно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантах наших действий на Харьковщине - прежде всего это Купянское направление, - также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины.

Хочу отметить особенно сегодня 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за результаты, которые были достигнуты.

Был доклад и по применению наших дальнобойных санкций - в частности, в отношении объектов российской нефтяной отрасли, расположенных в Туапсе и в других российских регионах.

Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это имеет целью компенсировать особенно высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Есть также данные и о дальнейшем увеличении мобилизации - именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений.

Считаем эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии. Слава Украине!

