Головна Новини дня Зеленський: маємо інформацію про додаткову мобілізацію у РФ

Дата публікації: 27 травня 2026 17:46
Президент України Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Детальна нарада щодо нашої оборони. Вдячний усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та обороняються активно. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли по ситуації та варіантах наших дій на Харківщині – передусім це Купʼянський напрямок, – також в Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України. 

Хочу відзначити особливо сьогодні 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті. 

Була доповідь і по застосуванню наших далекобійних санкцій – зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах. 

Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень. 

Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!
 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський мобілізація Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
