Росія збільшує кількість "Шахедів", які запускає одночасно

Російські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: AP

Російська Федерація збільшує ту кількість дронів, які запускає по Україні одночасно. У зв'язку з цим робота українських сил ППО стає важчою.

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, про це заявив заступник командувача ППО Павло Єлізаров.

Чому збивати російськи "Шахеди" стає складніше

За словами Єлізарова, російські атаки дронами стають дедалі масованішими та складнішими для відбиття.

"Того ж дня до нам зайшли 741 "Шахед", і цілі досягли 23 "Шахеди". Це ніскільки не знімає з нас відповідальності, що ці "Шахеди" досягли цілі. Але робота насправді стає все важчою і важчою, тому що кількість "Шахедів", які випускаються одночасно, стрімко зростають", — сказав Єлізаров.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому дрони РФ наразі долітають аж до Закарпаття. За його словами, збивати безпілотники стало важче, оскільки вони можуть маневрувати.

Читайте також:

Також Юрій Ігнат вкотре попередив українців про небезпеку уламків збитих дронів. Він зазначив, що навіть після падіння бойова частина безпілотника може бути активною і становити смертельну загрозу.