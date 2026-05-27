Россия увеличивает количество "Шахедов", которые запускает одновременно

Российские военные запускают беспилотник. Иллюстративное фото: AP

Российская Федерация увеличивает то количество дронов, которые запускает по Украине одновременно. В связи с этим работа украинских сил ПВО становится тяжелее.

Как сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, об этом заявил заместитель командующего ПВО Павел Елизаров.

Почему сбивать российские "Шахеды" становится сложнее

По словам Елизарова, российские атаки дронами становятся все более массированными и сложными для отражения.

"В тот же день к нам зашли 741 "Шахед", и цели достигли 23 "Шахеда". Это нисколько не снимает с нас ответственности, что эти "Шахеды" достигли цели. Но работа на самом деле становится все тяжелее и тяжелее, потому что количество "Шахедов", которые выпускаются одновременно, стремительно растут", — сказал Елизаров.

Как сообщало Новини.LIVE, недавно начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему дроны РФ сейчас долетают до Закарпатья. По его словам, сбивать беспилотники стало труднее, поскольку они могут маневрировать.

Также Юрий Игнат в очередной раз предупредил украинцев об опасности обломков сбитых дронов. Он отметил, что даже после падения боевая часть беспилотника может быть активной и представлять смертельную угрозу.