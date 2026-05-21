Радиоактивные дроны: в ВС опровергли слухи о новом оружии россиян

Российский дрон на котором СБУ обнаружила повышенный радиационный фон. Фото: СБУ

В сети распространились сообщения о якобы использовании Россией "радиоактивных Шахедов" после обнаружения повышенного уровня излучения на одном из сбитых беспилотников. Впрочем, в Воздушных силах ВСУ эти слухи категорически опровергли и призывали не поддаваться панике. Там объяснили, что зафиксированные показатели имеют другое, вполне техническое происхождение.

В Воздушных силах прокомментировали слухи о "радиоактивных" БпЛА

Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений СБУ об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из сбитых российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ эти утверждения отрицали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец подчеркнул, что оснований для паники нет.

Он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.

" Это сплав, там же неактивен этот уран . Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской еще ракете", — объяснил Игнат.

Таким образом, в Воздушных силах подчеркивают, что речь идет не о новом типе вооружения, а об остаточных технологических особенностях старых боеприпасов, которые могут давать фоновые показатели излучения после поражения.

Новини.LIVE информировали, что недавно СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона, сбитого на Черниговщине . По данным следствия, оккупанты могли оснастить беспилотник элементами с обедненным ураном, что повлекло за собой превышение природного гамма-фона. Находку уже изъяли и передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.

Новини.LIVE сообщали, что Юрий Игнат заявил, что российские дроны типа "Шахед" иногда долетают вплоть до Закарпатья . Он объяснил, что это связано с их способностью маневрировать, поэтому их сложнее сбивать. Такие удары, по его словам, могут носить также демонстративный характер со стороны РФ.