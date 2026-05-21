Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Радиоактивные дроны: в ВС опровергли слухи о новом оружии россиян

Радиоактивные дроны: в ВС опровергли слухи о новом оружии россиян

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 09:23
Радиоактивные дроны: в ВС опровергли слухи о новом оружии россиян
Российский дрон на котором СБУ обнаружила повышенный радиационный фон. Фото: СБУ

В сети распространились сообщения о якобы использовании Россией "радиоактивных Шахедов" после обнаружения повышенного уровня излучения на одном из сбитых беспилотников. Впрочем, в Воздушных силах ВСУ эти слухи категорически опровергли и призывали не поддаваться панике. Там объяснили, что зафиксированные показатели имеют другое, вполне техническое происхождение.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

В Воздушных силах прокомментировали слухи о "радиоактивных" БпЛА

Информация о возможном применении Россией так называемых "радиоактивных Шахедов" появилась после сообщений СБУ об обнаружении повышенного уровня радиационного фона на одном из сбитых российских беспилотников. Это повлекло за собой волну беспокойства в соцсетях и предположение о появлении нового опасного оружия.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ эти утверждения отрицали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец подчеркнул, что оснований для паники нет.

Реклама

Он пояснил, что источником зафиксированного излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, содержащие сердечник из обедненного урана.

Читайте также:
Реклама

" Это сплав, там же неактивен этот уран . Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской еще ракете", — объяснил Игнат.

Таким образом, в Воздушных силах подчеркивают, что речь идет не о новом типе вооружения, а об остаточных технологических особенностях старых боеприпасов, которые могут давать фоновые показатели излучения после поражения.

Реклама

Новини.LIVE информировали, что недавно СБУ обнаружила повышенный уровень радиации на обломках российского дрона, сбитого на Черниговщине . По данным следствия, оккупанты могли оснастить беспилотник элементами с обедненным ураном, что повлекло за собой превышение природного гамма-фона. Находку уже изъяли и передали на хранение в качестве радиоактивных отходов.

Новини.LIVE сообщали, что Юрий Игнат заявил, что российские дроны типа "Шахед" иногда долетают вплоть до Закарпатья . Он объяснил, что это связано с их способностью маневрировать, поэтому их сложнее сбивать. Такие удары, по его словам, могут носить также демонстративный характер со стороны РФ.

радиация дроны Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации