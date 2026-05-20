Главная Новости дня СБУ нашла радиацию на обломках российского дрона на Черниговщине

СБУ нашла радиацию на обломках российского дрона на Черниговщине

Дата публикации 20 мая 2026 10:16
Замеры уровня радиации. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила опасный уровень радиации на обломках российского оружия в Черниговской области. Оккупанты оснастили ударный дрон ракетой с обедненным ураном, остатки которой излучали гамма-фон, существенно превышающий естественную норму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Россия применяет обедненный уран в дронах против Украины

В ночь на 7 апреля 2026 года российские войска атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками. Вблизи поселка Камка контрразведка и следователи СБУ обнаружили остатки модифицированного российского дрона "Герань-2". Как выяснилось, российские войска нацепили на беспилотник ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Обычно такую ракету применяют, чтобы уничтожать украинские самолеты и вертолеты, которые пытаются перехватывать российские цели в небе.

Російський дрон з радіацією
Ракета, которую применили вместе с дроном. Фото: СБУ

Но во время проверки обломков оказалось, что дозиметры зафиксировали мощное гамма-излучение на уровне 12 микрозивертов в час. Этот показатель значительно превышает привычный природный фон и представляет прямую угрозу для здоровья людей, которые оказываются рядом.

Радіоактивні дрони
Замеры уровня радиации. Фото: СБУ

Дальнейшие экспертизы подтвердили, что боевая часть российской ракеты была начинена элементами из обедненного урана, в частности изотопами Уран-235 и Уран-238. Взрывотехники и спасатели уже обезвредили опасную находку и отвезли ее в специальное хранилище для радиоактивных отходов. По данному факту правоохранители начали расследование очередного военного преступления РФ.

Пепелище от дрона. Фото: СБУ

"Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БпЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды. В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ — 15-16, ГСЧС — 101 или Национальной полиции — 102", — предупредили в СБУ.

Новини.LIVE писали ранее, что Россия и Иран значительно усовершенствовали свои ударные дроны. В СНБО сравнили чем отличаются современные беспилотники от тех, которые российские войска применяли по Украине в 2023-2024 годах.

В этом году в феврале военные предупредили украинцев об опасности от обломков дрона. Выяснилось, что Россия применяет ядовитые химические вещества на дронах.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
