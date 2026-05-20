СБУ знайшла радіацію на уламках російського дрона на Чернігівщині

Заміри рівня радіації. Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила небезпечний рівень радіації на уламках російської зброї у Чернігівській області. Окупанти оснастили ударний дрон ракетою зі збідненим ураном, залишки якої випромінювали гамма-фон, що суттєво перевищує природну норму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Росія застосовує збіднений уран в дронах проти України

У ніч на 7 квітня 2026 року російські війська атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Поблизу селища Камка контррозвідка та слідчі СБУ виявили залишки модифікованого російського дрона "Герань-2". Як з'ясувалося, російські війська почепили на безпілотник ракету класу "повітря–повітря" Р-60. Зазвичай таку ракету застосовують, щоб знищувати українські літаки та гелікоптери, які намагаються перехоплювати російські цілі в небі.

Ракета, яку застосували разом з дроном. Фото: СБУ

Але під час перевірки уламків виявилося, що дозиметри зафіксували потужне гамма-випромінювання на рівні 12 мікрозівертів на годину. Цей показник значно перевищує звичний природний фон і становить пряму загрозу для здоров'я людей, які опиняються поруч.

Подальші експертизи підтвердили, що бойова частина російської ракети була начинена елементами зі збідненого урану, зокрема ізотопами Уран-235 та Уран-238. Вибухотехніки та рятувальники вже знешкодили небезпечну знахідку і відвезли її у спеціальне сховище для радіоактивних відходів. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.

Згарище від дрона. Фото: СБУ

"З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля. У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102", — попередили в СБУ.

