Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ знайшла радіацію на уламках російського дрона на Чернігівщині

СБУ знайшла радіацію на уламках російського дрона на Чернігівщині

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 10:16
СБУ знайшла радіацію на уламках російського дрона на Чернігівщині
Заміри рівня радіації. Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила небезпечний рівень радіації на уламках російської зброї у Чернігівській області. Окупанти оснастили ударний дрон ракетою зі збідненим ураном, залишки якої випромінювали гамма-фон, що суттєво перевищує природну норму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Росія застосовує збіднений уран в дронах проти України

У ніч на 7 квітня 2026 року російські війська атакували Чернігівщину ударними безпілотниками. Поблизу селища Камка контррозвідка та слідчі СБУ виявили залишки модифікованого російського дрона "Герань-2". Як з'ясувалося, російські війська почепили на безпілотник ракету класу "повітря–повітря" Р-60. Зазвичай таку ракету застосовують, щоб знищувати українські літаки та гелікоптери, які намагаються перехоплювати російські цілі в небі.

Російський дрон з радіацією
Ракета, яку застосували разом з дроном. Фото: СБУ

Але під час перевірки уламків виявилося, що дозиметри зафіксували потужне гамма-випромінювання на рівні 12 мікрозівертів на годину. Цей показник значно перевищує звичний природний фон і становить пряму загрозу для здоров'я людей, які опиняються поруч.

Радіоактивні дрони
Заміри рівня радіації. Фото: СБУ

Подальші експертизи підтвердили, що бойова частина російської ракети була начинена елементами зі збідненого урану, зокрема ізотопами Уран-235 та Уран-238. Вибухотехніки та рятувальники вже знешкодили небезпечну знахідку і відвезли її у спеціальне сховище для радіоактивних відходів. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.

Читайте також:
В Чернігівській області використали дрон з радіоактивною капсулою
Згарище від дрона. Фото: СБУ

"З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля. У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102", — попередили в СБУ.

Новини.LIVE писали раніше, що Росія та Іран значно вдосконалили свої ударні дрони. В РНБО порівняли чим відрізняються сучасні безпілотники від тих, які російські війська застосовували по Україні в 2023-2024 роках. 

Цьогоріч в лютому військові попередили українців щодо небезпеки від уламків дрону. З'ясувалося, що Росія застосовує отруйні хімічні речовини на дронах.

СБУ радіація дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації