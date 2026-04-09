Головна Новини дня У РНБО порівняли іранські "шахеди" з дронами РФ у 2023-2024 роках

У РНБО порівняли іранські "шахеди" з дронами РФ у 2023-2024 роках

Дата публікації: 9 квітня 2026 22:05
Ударні дрони типу "Шахед". Фото: ua.depositphotos.com

Ударні дрони типу "Шахед", які зараз атакують країни Перської затоки, можна порівняти з тими, якими РФ била по Україні у 2023-2024 роках. Зараз україські міста атакують значно модифіковані безпілотники.

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Давид Алоян у відповідь на запит Новини.LIVE.  

Чим схожі дрони Ірану та Росії

Алоян повідомив, що модифіковані РФ "шахеди", які зараз завдають ударів по Україні, значно технологічні та більш стійкі до радіоелектронної боротьби. 

У зв'язку з цим Україна співпрацює з партнерами для побудови ешелонованої системи ППО, яка враховує український досвід.

Відповідь на запит Новини.LIVE

Як повідомляє Новини.LIVE, центр Херсону на 90% затягнули антидроновими сітками. Народний депутат Сергій Козир розповів, що вуличні бетонні модулі виявилися безсилими перед маневреними російськими безпілотниками. 

Водночас Олександр Сирський повідомляв, що Україна перемагає РФ у війні дронів. За його словами, українські оператори безпілотників уже чотири місяці поспіль ліквідовують більше російських військових, ніж командування Росії встигає рекрутувати. 

Карина Приходько
