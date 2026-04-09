Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В СНБО сравнили иранские "шахеды" с дронами РФ в 2023-2024 годах

В СНБО сравнили иранские "шахеды" с дронами РФ в 2023-2024 годах

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 22:05
В СНБО сравнили иранские "шахеды" с дронами РФ в 2023-2024 годах
Ударные дроны типа "Шахед". Фото: ua.depositphotos.com

Ударные дроны типа "Шахед", которые сейчас атакуют страны Персидского залива, можно сравнить с теми, которыми РФ била по Украине в 2023-2024 годах. Сейчас украинские города атакуют значительно модифицированные беспилотники.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян в ответ на запрос Новини.LIVE.

Чем похожи дроны Ирана и России

Алоян сообщил, что модифицированные РФ "шахеды", которые сейчас наносят удары по Украине, значительно технологичнее и более устойчивы к радиоэлектронной борьбе.

В связи с этим Украина сотрудничает с партнерами для построения эшелонированной системы ПВО, которая учитывает украинский опыт.

null
Ответ на запрос Новости.LIVE

Как сообщает Новини.LIVE, центр Херсона на 90% затянули антидроновими сетками. Народный депутат Сергей Козырь рассказал, что уличные бетонные модули оказались бессильными перед маневренными российскими беспилотниками.

Читайте также:

В то же время Александр Сырский сообщал, что Украина побеждает РФ в войне дронов. По его словам, украинские операторы беспилотников уже четыре месяца подряд ликвидируют больше российских военных, чем командование России успевает рекрутировать.

Иран дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации