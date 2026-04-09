В СНБО сравнили иранские "шахеды" с дронами РФ в 2023-2024 годах

Ударные дроны типа "Шахед". Фото: ua.depositphotos.com

Ударные дроны типа "Шахед", которые сейчас атакуют страны Персидского залива, можно сравнить с теми, которыми РФ била по Украине в 2023-2024 годах. Сейчас украинские города атакуют значительно модифицированные беспилотники.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Давид Алоян в ответ на запрос Новини.LIVE.

Чем похожи дроны Ирана и России

Алоян сообщил, что модифицированные РФ "шахеды", которые сейчас наносят удары по Украине, значительно технологичнее и более устойчивы к радиоэлектронной борьбе.

В связи с этим Украина сотрудничает с партнерами для построения эшелонированной системы ПВО, которая учитывает украинский опыт.

Как сообщает Новини.LIVE, центр Херсона на 90% затянули антидроновими сетками. Народный депутат Сергей Козырь рассказал, что уличные бетонные модули оказались бессильными перед маневренными российскими беспилотниками.

В то же время Александр Сырский сообщал, что Украина побеждает РФ в войне дронов. По его словам, украинские операторы беспилотников уже четыре месяца подряд ликвидируют больше российских военных, чем командование России успевает рекрутировать.