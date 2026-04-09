Россия снова атаковала Украину: силы ПВО сбили почти сто дронов

Силы ПВО.

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля атаковали Украину 119 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны. Всего сбито и подавлено почти сто беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 9 апреля

Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных целей 9 апреля.

По предварительной информации, силами ПВО сбито и подавлено 99 российских дронов различных типов.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 7 апреля российские оккупанты атаковали гражданский автобус в Никополе и убили четырех человек. Сейчас восемь пострадавших остаются в больницах.

А в течение недели захватчики трижды атаковали спасателей в Сумской области. Обстрелы происходят во время того, как специалисты ликвидируют последствия вражеских ударов.