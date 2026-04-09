Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россия снова атаковала Украину: силы ПВО сбили почти сто дронов

Россия снова атаковала Украину: силы ПВО сбили почти сто дронов

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 08:44
Силы ПВО. Фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Российские оккупанты в ночь на 9 апреля атаковали Украину 119 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны. Всего сбито и подавлено почти сто беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 9 апреля

Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Російська атака на Україну 9 квітня
Количество сбитых и подавленных целей 9 апреля. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, силами ПВО сбито и подавлено 99 российских дронов различных типов.

"Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 7 апреля российские оккупанты атаковали гражданский автобус в Никополе и убили четырех человек. Сейчас восемь пострадавших остаются в больницах.

А в течение недели захватчики трижды атаковали спасателей в Сумской области. Обстрелы происходят во время того, как специалисты ликвидируют последствия вражеских ударов.

война обстрелы Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации