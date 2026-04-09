Россия снова атаковала Украину: силы ПВО сбили почти сто дронов
Российские оккупанты в ночь на 9 апреля атаковали Украину 119 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны. Всего сбито и подавлено почти сто беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Ночная атака оккупантов 9 апреля
Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, силами ПВО сбито и подавлено 99 российских дронов различных типов.
"Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 7 апреля российские оккупанты атаковали гражданский автобус в Никополе и убили четырех человек. Сейчас восемь пострадавших остаются в больницах.
А в течение недели захватчики трижды атаковали спасателей в Сумской области. Обстрелы происходят во время того, как специалисты ликвидируют последствия вражеских ударов.
