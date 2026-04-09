Росія вкотре атакувала Україну: сили ППО збили майже сто дронів

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 9 квітня атакували Україну 119 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та сході країни. Загалом збито та подавлено майже сто безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 9 квітня

Повітряний напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених цілей 9 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, силами ППО збито і подавлено 99 російських дронів різних типів.

"Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 7 квітня російські окупанти атакували цивільний автобус в Нікополі та вбили чотирьох людей. Наразі восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

А упродовж тижня загарбники тричі атакували рятувальників у Сумській області. Обстріли відбуваються під час того, як фахівці ліквідовують наслідки ворожих ударів.