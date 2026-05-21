Радіоактивні дрони: у ПС спростували чутки про нову зброю росіян

Російський дрон на якому, СБУ виявила підвищений радіаційний фон. Фото: СБУ

У мережі поширилися повідомлення про нібито використання Росією "радіоактивних Шахедів" після виявлення підвищеного рівня випромінювання на одному зі збитих безпілотників. Втім, у Повітряних cилах ЗСУ ці чутки категорично спростували та закликали не піддаватися паніці. Там пояснили, що зафіксовані показники мають інше, цілком технічне походження.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних cил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У Повітряних силах прокоментували чутки про "радіоактивні" БпЛА

Інформація про можливе застосування Росією так званих "радіоактивних Шахедів" з’явилася після повідомлень СБУ про виявлення підвищеного рівня радіаційного фону на одному зі збитих російських безпілотників. Це спричинило хвилю занепокоєння у соцмережах і припущення про появу нової небезпечної зброї.

Втім, у Повітряних силах ЗСУ ці твердження заперечили. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець наголосив, що підстав для паніки немає.

Він пояснив, що джерелом зафіксованого випромінювання є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, які містять сердечник зі збідненого урану.

Читайте також:

"Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті", — пояснив Ігнат.

Таким чином, у Повітряних cилах підкреслюють, що мовиться не про новий тип озброєння, а про залишкові технологічні особливості старих боєприпасів, які можуть давати фонові показники випромінювання після ураження.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно СБУ виявила підвищений рівень радіації на уламках російського дрона, збитого на Чернігівщині. За даними слідства, окупанти могли оснастити безпілотник елементами зі збідненим ураном, що спричинило перевищення природного гамма-фону. Знахідку вже вилучили та передали на зберігання як радіоактивні відходи.

Новини.LIVE повідомляли, що Юрій Ігнат заявив, що російські дрони типу "Шахед" іноді долітають аж до Закарпаття. Він пояснив, що це пов’язано з їхньою здатністю маневрувати, через що їх складніше збивати. Такі удари, за його словами, можуть мати також демонстративний характер з боку РФ.