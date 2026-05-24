Україна
Игнат призвал украинцев не касаться обломков сбитых дронов и ракет

Игнат призвал украинцев не касаться обломков сбитых дронов и ракет

Дата публикации 24 мая 2026 18:08
Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в очередной раз предупредил украинцев об опасности обломков сбитых российских дронов и ракет. По его словам, даже после падения боевая часть беспилотника может оставаться активной и представлять смертельную угрозу.

Об этом он заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Украинцев призывают избегать обломков дронов и ракет

Игнат отметил, что подобные случаи уже неоднократно приводили к трагедиям. Люди получали тяжелые ранения или погибали после попыток осмотреть или забрать обломки сбитых "Шахедов".

"Люди думают: если упал — значит безопасен. Но это не так. Боевая часть может не разорваться, и это смертельно опасно", — заявил Игнат.

Он также отметил, что опасными могут быть даже небольшие дроны-имитаторы, поскольку они способны содержать взрывчатку.

Представитель Воздушных сил призвал граждан в случае обнаружения обломков немедленно сообщать об этом Национальной полиции Украины или местным властям и ни в коем случае не касаться подозрительных предметов и не пытаться их перемещать.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Игнат заявил, что украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность в уничтожении российских крылатых ракет. В то же время результат работы ПВО зависит от масштабов атаки, количества воздушных целей, направлений удара и типов вооружения, которые применяет РФ.

Также Игнат отметил, что Россия может модернизировать крылатые ракеты Х-101, однако эти технологии не являются принципиально новыми для украинских защитников. По его словам, силы ПВО успешно перехватывают такие ракеты, в частности с применением истребителей F-16 Fighting Falcon.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
