Игнат объяснил, почему отличается эффективность ПВО при массированных атаках РФ

Україна
Главная Новости дня Игнат объяснил, почему отличается эффективность ПВО при атаках РФ

Игнат объяснил, почему отличается эффективность ПВО при атаках РФ

Дата публикации 24 мая 2026 07:42
Юрий Игнат. Фото: armyinform.com

Противовоздушная оборона Украины показывает высокую эффективность сбивания крылатых ракет РФ, однако результат зависит от характера конкурентного удара. В частности количества целей, направлений захода и типов вооружения, которые применяет Россия.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Почему при массированных атаках РФ разная эффективность работы ПВО

Игнат отметил, что во время сложных комбинированных атак одновременно могут применяться крылатые ракеты, баллистика и другие средства поражения с разных направлений, что усложняет работу как авиации, так и наземной ПВО.

"Я уже много раз говорю, что у вратаря есть только две руки, две ноги, а когда летит сразу 10-15 мячей одновременно в ворота, он не может все поймать. Вот это и есть объяснение, когда бьют по Киеву, по Днепру, по Харькову, или по Одессе вот таким количеством, массированными. Посмотрите на Израиль, посмотрите на другие страны, где были атакованы. Даже с их ПВО не удается этого сделать. Особенно, когда это касается баллистики", — сказал Игнат.

В то же время он добавил, что Силы обороны Украины демонстрируют высокий уровень эффективности, в частности во время предыдущих массированных атак, когда значительная часть ракет была уничтожена еще на подступах к городам.

Как сообщало Новини.LIVE, Юрий Игнат в этом же интервью заявил, что во время одной из самых масштабных атак РФ ПВО Украины показала высокую эффективность. В частности, за несколько суток массированных ударов силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских дронов.

Также Игнат сообщил, что Россия имеет возможность модернизировать свои крылатые ракеты Х-101. Однако технологии для модернизации не являются новостями, поэтому Украина эффективно сбивает вражеские цели эффективно.

ПВО война в Украине Юрий Игнат
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
