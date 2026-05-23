Игнат: модернизация ракет Х-101 не является новой, ПВО Украины их сбивает

Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Россия может модернизировать свои крылатые ракеты Х-101. Однако вероятные технологии не являются новыми, поэтому ПВО Украины эффективно их сбивает, в частности с F-16.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Может ли Россия модернизировать ракеты Х-101, включая "малозаметность" для ПВО

По словам Юрия Игната, российские ракеты действительно могут получать обновления. Среди них: системы постановки помех, отстрела тепловых или радиолокационных ловушек и другие элементы для усложнения перехвата.

В то же время он отметил, что такие технологии не являются новыми, а большинство подобных решений уже применялось ранее.

Также Игнат подчеркнул, что Х-101 остается целью, которую украинская ПВО способна эффективно сбивать, особенно с привлечением авиации, в частности F-16.

Читайте также:

"Командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, всегда отмечает пилотов, потому что это молодые ребята, которые прошли обучение в разных странах. И сегодня на этих самолетах показывают невероятные результаты, особенно по сбитию крылатых ракет, что позволило нам сохранить этой зимой критическую инфраструктуру в разных регионах. Это заслуга всех, безусловно, но наши пилоты F-16, это действительно, как говорится, красавчики", — резюмировал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Как сообщает Новини.LIVE, по словам Игната, Россия изготавливает ракеты для ударов по Украине за несколько недель до атаки. Об этом свидетельствуют серийные номера на оружии, которое исследуют украинские эксперты.

Также мы писали, что Юрий Игнат рассказал об эффективности украинской ПВО. Он отметил, что за несколько суток массированных ударов РФ, ПВО уничтожили большинство дронов РФ и ракет, несмотря на непрерывное давление на систему обороны.