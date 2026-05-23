Ігнат: модернізація ракет Х-101 не є новою, ППО України їх збиває

Юрій Ігнат.

Росія може модернізувати свої крилаті ракети Х-101. Однак ймовірні технології не є новими, тому ППО України ефективно їх збиває, зокрема з F-16.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чи може Росія модернізувати ракети Х-101, включаючи "малопомітність" для ППО

За словами Юрія Ігната, російські ракети дійсно можуть отримувати оновлення. Серед них: системи постановки перешкод, відстрілу теплових або радіолокаційних пасток та інші елементи для ускладнення перехоплення.

Водночас він зазначив, що такі технології не є новими, а більшість подібних рішень вже застосовувалася раніше.

Також Ігнат підкреслив, що Х-101 залишається ціллю, яку українська ППО здатна ефективно збивати, особливо із залученням авіації, зокрема F-16.

"Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, завжди відзначає пілотів, тому що це молоді хлопці, які пройшли навчання в різних країнах. І сьогодні на цих літаках показують неймовірні результати, особливо по збиттю крилатих ракет, що дозволило нам зберегти цієї зими критичну інфраструктуру в різних регіонах. Це заслуга усіх, безумовно, але наші пілоти F-16, це дійсно, як то кажуть, красавчики", — резюмував начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

за словами Ігната, Росія виготовляє ракети для ударів по Україні за кілька тижнів до атаки. Про це свідчать серійні номери на зброї, яку досліджують українські експерти.

Юрій Ігнат розповів про ефективність української ППО. Він зазначив, що за кілька діб масованих ударів РФ, ППО знищили більшість дронів РФ та ракет, попри безперервний тиск на систему оборони.