Ігнат пояснив, чому відрізняється ефективність ППО при масованих атаках РФ

Ігнат пояснив, чому відрізняється ефективність ППО при масованих атаках РФ

Дата публікації: 24 травня 2026 07:42
Юрій Ігнат. Фото: armyinform.com

Протиповітряна оборона України показує високу ефективність збиття крилатих ракет РФ, однак результат залежить від характеру конкурентного удару. Зокрема кількості цілей, напрямків заходу та типів озброєння, які застосовує Росія.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чому при масованих атаках РФ різна ефективність роботи ППО

Ігнат зазначив, що під час складних комбінованих атак одночасно можуть застосовуватися крилаті ракети, балістика та інші засоби ураження з різних напрямків, що ускладнює роботу як авіації, так і наземної ППО.

"Я вже багато разів кажу, що у воротаря є тільки дві руки, дві ноги, а коли летить одразу 10-15 м'ячів одночасно в ворота, він не може всі спіймати. Ось це і є пояснення, коли б'ють по Києву, по Дніпру, по Харкову, чи по Одесі ось такою кількістю, масованими. Подивіться на Ізраїль, подивіться на інші країни, де були атаковані. Навіть з їхнім ППО не вдається цього зробити. Особливо, коли це стосується балістики", — сказав Ігнат.

Водночас він додав, що Сили оборони України демонструють високий рівень ефективності, зокрема під час попередніх масованих атак, коли значну частину ракет було знищено ще на підступах до міст.

Як повідомляло Новини.LIVE, Юрій Ігнат в цьому ж інтерв'ю заявив, що під час однієї з наймасштабніших атак РФ ППО України показала високу ефективність. Зокрема, за кілька діб масованих ударів сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих дронів.

Також Ігнат повідомив, що Росія має можливість модернізувати свої крилаті ракети Х-101. Однак технології для модернізації не є новини, тож Україна ефективно збиває ворожі цілі ефективно.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
