Головна Новини дня Ігнат закликав українців не торкатися уламків збитих дронів і ракет

Ігнат закликав українців не торкатися уламків збитих дронів і ракет

Дата публікації: 24 травня 2026 18:08
Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вкотре попередив українців про небезпеку уламків збитих російських дронів та ракет. За його словами, навіть після падіння бойова частина безпілотника може залишатися активною та становити смертельну загрозу.

Про це він заявив у інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Українців закликають уникати уламків дронів і ракет

Ігнат наголосив, що подібні випадки вже неодноразово призводили до трагедій. Люди отримували важкі поранення або гинули після спроб оглянути чи забрати уламки збитих "Шахедів".

"Люди думають: якщо впав — значить безпечний. Але це не так. Бойова частина може не розірватися, і це смертельно небезпечно", — заявив Ігнат.

Він також зауважив, що небезпечними можуть бути навіть невеликі дрони-імітатори, оскільки вони здатні містити вибухівку.

Представник Повітряних сил закликав громадян у разі виявлення уламків негайно повідомляти про це Національній поліції України або місцеву владу та в жодному разі не торкатися підозрілих предметів і не намагатися їх переміщувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Ігнат заявив, що українська ППО демонструє високу ефективність у знищенні російських крилатих ракет. Водночас результат роботи ППО залежить від масштабів атаки, кількості повітряних цілей, напрямків удару та типів озброєння, які застосовує РФ.

Також Ігнат зазначив, що Росія може модернізувати крилаті ракети Х-101, однак ці технології не є принципово новими для українських захисників. За його словами, сили ППО успішно перехоплюють такі ракети, зокрема із застосуванням винищувачів F-16 Fighting Falcon.

ракети дрони Юрій Ігнат Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
