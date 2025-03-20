Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ - що відомо про Андрія Гнатова

Новий начальник Генштабу Андрій Гнатов. Фото: Міноборони

Президент Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Офіцер будував військову кар'єру все життя, має нагороди та відзнаки. Під час повномасштабної війни він керував обороною Бахмута.

Ще більше про його військову карʼєру — в матеріалі Новини.LIVE.

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Відтепер Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу ЗСУ. Призначив його президент Зеленський, а міністр оборони Рустем Умєров вже відзначив Гнатова як людину професійну, адже той має 27 років військового досвіду.

Гнатов закінчив Харківський інститут танкових військ. Був заступником командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, а потім був призначений її командиром.

Андрій Гнатов. Фото: з відкритих джерел

У 2022 році був заступником командувача військ оперативного командування "Південь" — командував обороною Миколаєва та відповідав за вдалий контрнаступ на Херсонщині. Пізніше був командувачем на Одеському напрямку.

Деокупація Херсона. Фото: з відкритих джерел

У 2023 році його призначили керувати обороною Бахмута, у 2024 році зробили командувачем військ Оперативного командування "Схід".

Бої за Бахмут. Фото: Reuters

Потім президент призначив його командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. А вже в лютому 2025 року він став заступником начальника Генштабу ЗСУ. Тепер він сам очолює Генштаб.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних сил, зокрема, в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність у прийнятті й реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", — заявили в Генштабі.

У Генштабі прокоментували призначення Гнатова. Фото: скриншот

Андрій Гнатов має військові нагороди:

Хрест бойових заслуг,

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст.,

Медаль "За військову службу Україні"

Президент присвоїв звання бригадного генерала Андрію Гнатову у 2022 році. Фото: Офіс президента

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