Андрія Гнатова призначили начальником Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Андрія Гнатова призначили начальником Генерального штабу Збройних сил України. Раніше він обіймав посаду заступника начальника.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ в неділю, 16 березня.

Читайте також:

Новий начальник Генштабу ЗСУ

Як зазначали у повідомленні, за наказом Президента України Володимира Зеленського на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначили генерал-майора Андрій Гнатова. Це має покращити якість управління військами.

Андрій Гнатов. Фото: Генштаб ЗСУ

Андрій Гнатов буде відповідати за підвищення ефективності управлінської вертикалі Збройних Сил. Зокрема, йдеться про процес реорганізації та впровадження корпусної структури ЗСУ. Крім того, на нього поклали відповідальність за втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Указ Президента України про призначення Андрія Гнатова. Фото: скриншот

Раніше посаду начальника Генштабу ЗСУ обіймав генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич. Він продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України. Він буде контролювати процеси реформ, які впроваджують в армії.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Що відомо про Андрія Гнатова

45-річний Андрій Гнатов — виходець із морської піхоти. Він навчався в Харківсьому інституті танкових військ. З 2016 по 2018 рік Гнатов був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. З 2018 по 2021 рік військовий служив на посаді командира 36-ї ОБрМП.

У 2022 році Гнатова призначили заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. Згодом він став командувачем ОУВ Одеського напрямку.

Андрій Гнатов. Фото: 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша

Навесні 2023 року Андрія Гнатова призначили керувати обороною Бахмута, який тоді входив до зони відповідальності ОСУВ "Хортиця". У першій половині 2024 року він був командувачем військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

З червня 2024 року по лютий 2025 року Гнатов був на посаді командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Крім того, в цей період він був також командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Після цього Гнатова призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Андрій Гнатов отримав звання бригадного генерала у червні 2022 року, а генерал-майора — у серпні 2024 року. Військовий також має орден Богдана Хмельницького III ступеня та Хрест бойових заслуг.

Росіяни у травні 2024 року заочно засудили Гнатова до 28 років позбавлення волі за нібито за "воєнні злочини проти мирного населення".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерала-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК "Північ". Наказ про це підписали ще 7 березня.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували звільнення Дмитра Красильникова. У повідомленні наголосили, що це не пов'язано із ситуацією у Курській області Росії.