Андрея Гнатова назначили начальником Генштаба ВСУ

Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ — детали
Андрея Гнатова назначили начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ранее он занимал должность заместителя начальника.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 марта.
Новый начальник Генштаба ВСУ
Как отмечали в сообщении, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначили генерал-майора Андрей Гнатова. Это должно улучшить качество управления войсками.
Андрей Гнатов будет отвечать за повышение эффективности управленческой вертикали Вооруженных сил. В частности, речь идет о процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры ВСУ. Кроме того, на него возложили ответственность за воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.
Ранее должность начальника Генштаба ВСУ занимал генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич. Он продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины. Он будет контролировать процессы реформ, которые внедряют в армии.
Что известно об Андрее Гнатове
45-летний Андрей Гнатов — выходец из морской пехоты. Он учился в Харьковском институте танковых войск. С 2016 по 2018 год Гнатов был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. С 2018 по 2021 год военный служил в должности командира 36-й ОБрМП.
В 2022 году Гнатова назначили заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Впоследствии он стал командующим ОУВ Одесского направления.
Весной 2023 года Андрея Гнатова назначили руководить обороной Бахмута, который тогда входил в зону ответственности ОСУВ "Хортица". В первой половине 2024 года он был командующим войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.
С июня 2024 года по февраль 2025 года Гнатов был в должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, в этот период он был также командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". После этого Гнатова назначили заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Андрей Гнатов получил звание бригадного генерала в июне 2022 года, а генерал-майора — в августе 2024 года. Военный также имеет орден Богдана Хмельницкого III степени и Крест боевых заслуг.
Россияне в мае 2024 года заочно приговорили Гнатова к 28 годам лишения свободы за якобы за "военные преступления против мирного населения".
Напомним, ранее мы писали о том, что генерала-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.
В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали увольнение Дмитрия Красильникова. В сообщении отметили, что это не связано с ситуацией в Курской области России.
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