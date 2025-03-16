Андрея Гнатова назначили начальником Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Андрея Гнатова назначили начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ранее он занимал должность заместителя начальника.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в воскресенье, 16 марта.

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Как отмечали в сообщении, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначили генерал-майора Андрей Гнатова. Это должно улучшить качество управления войсками.

Андрей Гнатов. Фото: Генштаб ВСУ

Андрей Гнатов будет отвечать за повышение эффективности управленческой вертикали Вооруженных сил. В частности, речь идет о процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры ВСУ. Кроме того, на него возложили ответственность за воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Указ Президента Украины о назначении Андрея Гнатова. Фото: скриншот

Ранее должность начальника Генштаба ВСУ занимал генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич. Он продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны Украины. Он будет контролировать процессы реформ, которые внедряют в армии.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Что известно об Андрее Гнатове

45-летний Андрей Гнатов — выходец из морской пехоты. Он учился в Харьковском институте танковых войск. С 2016 по 2018 год Гнатов был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. С 2018 по 2021 год военный служил в должности командира 36-й ОБрМП.

В 2022 году Гнатова назначили заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Впоследствии он стал командующим ОУВ Одесского направления.

Андрей Игнатов. Фото: 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша

Весной 2023 года Андрея Гнатова назначили руководить обороной Бахмута, который тогда входил в зону ответственности ОСУВ "Хортица". В первой половине 2024 года он был командующим войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

С июня 2024 года по февраль 2025 года Гнатов был в должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Кроме того, в этот период он был также командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". После этого Гнатова назначили заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Андрей Гнатов получил звание бригадного генерала в июне 2022 года, а генерал-майора — в августе 2024 года. Военный также имеет орден Богдана Хмельницкого III степени и Крест боевых заслуг.

Россияне в мае 2024 года заочно приговорили Гнатова к 28 годам лишения свободы за якобы за "военные преступления против мирного населения".

Напомним, ранее мы писали о том, что генерала-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.

В Генеральном штабе ВСУ прокомментировали увольнение Дмитрия Красильникова. В сообщении отметили, что это не связано с ситуацией в Курской области России.