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У Генштабі прокоментували звільнення голови ОК "Північ"

13 березня 2025 16:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Звільнення Красильникова з ОК "Північ" — у Генштабі пояснили причину
Ексголова ОК "Північ" Дмитро Красильников. Фото: відкриті джерела
Євгенія Брюховецька - редактор

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що звільнення генерал-майора Дмитра Красильникова відбулося ще чотири місяці тому. Там уточнили, що кадрові зміни не пов'язані із ситуацією у Курській області Росії.

Про це сказав речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі Суспільному.

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"Збройні сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар’єри", — зазначив Лиховій.

Він уточнив, що зараз розглядається призначення Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду.

Також у Генштабі прокоментували виведення військового в резерв, пояснивши, що це зробили з метою "недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення". Про призначення на нову посаду буде повідомлено окремо.

Раніше стало відомо, що Красильникова звільнили з посади очільника ОК "Північ". Відповідний наказ підписали 7 березня.

Наразі його місце зайняв колишній заступник командувача ДШВ, бригадний генерал Олексій Шандар.

Відомо, що Красильников був головою ОК "Північ" з 13 березня 2023 року.

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