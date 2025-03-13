Увольнение Красильникова из ОК "Север" — в Генштабе объяснили причину

Экс-глава ОК "Север" Дмитрий Красильников. Фото: открытые источники

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что увольнение генерал-майора Дмитрия Красильникова произошло еще четыре месяца назад. Там уточнили, что кадровые изменения не связаны с ситуацией в Курской области России.

Об этом сказал спикер Генштаба Дмитрий Лиховий в комментарии Суспільному.

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Увольнение Красильникова

"Вооруженные силы ценят опыт. Перемещение военнослужащих на должности, где они могут быть более эффективными, является обычным процессом военной карьеры", — отметил Лиховий.

Он уточнил, что сейчас рассматривается назначение Красильникова на другую должность, в соответствии с уровнем его знаний и опыта.

Также в Генштабе прокомментировали вывод военного в резерв, пояснив, что это сделали с целью "недопущения ухудшения его положения и прав по денежному обеспечению". О назначении на новую должность будет сообщено отдельно.

Ранее стало известно, что Красильникова уволили с должности главы ОК "Север". Соответствующий приказ подписали 7 марта.

Сейчас его место занял бывший заместитель командующего ДШВ, бригадный генерал Алексей Шандар.

Известно, что Красильников был главой ОК "Север" с 13 марта 2023 года.