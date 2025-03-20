Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ - что известно об Андрее Гнатове

Успехи и неудачи — кто такой Гнатов, новый начальник Генштаба
Президент Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова. Офицер строил военную карьеру всю жизнь, имеет награды и отличия. Во время полномасштабной войны он руководил обороной Бахмута.
Еще больше о его военной карьере — в материале Новини.LIVE.
Кто такой Гнатов — биография
Отныне Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ. Назначил его президент Зеленский, а министр обороны Рустем Умеров уже отметил Гнатова как человека профессионального, ведь у того 27 лет военного опыта.
Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. Был заместителем командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, а затем был назначен ее командиром.
В 2022 году был заместителем командующего войсками оперативного командования "Схід" — командовал обороной Николаева и отвечал за удачное контрнаступление на Херсонщине. Позже был командующим на Одесском направлении.
В 2023 году его назначили руководить обороной Бахмута, в 2024 году сделали командующим войсками Оперативного командования "Південь".
Затем президент назначил его командующим Объединенных сил ВСУ. А уже в феврале 2025 года он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ. Теперь он сам возглавляет Генштаб.
"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных сил, в частности, в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", — заявили в Генштабе.
Андрей Гнатов имеет военные награды:
- Крест боевых заслуг,
- Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ст,
- Медаль "За военную службу Украине".
Ранее мы писали, что генерала-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.
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