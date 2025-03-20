Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ - что известно об Андрее Гнатове

Новый начальник Генштаба Андрей Гнатов. Фото: Минобороны

Президент Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова. Офицер строил военную карьеру всю жизнь, имеет награды и отличия. Во время полномасштабной войны он руководил обороной Бахмута.

Еще больше о его военной карьере — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто такой Гнатов — биография

Отныне Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба ВСУ. Назначил его президент Зеленский, а министр обороны Рустем Умеров уже отметил Гнатова как человека профессионального, ведь у того 27 лет военного опыта.

Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. Был заместителем командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, а затем был назначен ее командиром.

Андрей Гнатов. Фото: из открытых источников

В 2022 году был заместителем командующего войсками оперативного командования "Схід" — командовал обороной Николаева и отвечал за удачное контрнаступление на Херсонщине. Позже был командующим на Одесском направлении.

Деоккупация Херсона. Фото: из открытых источников

В 2023 году его назначили руководить обороной Бахмута, в 2024 году сделали командующим войсками Оперативного командования "Південь".

Бои за Бахмут. Фото: Reuters

Затем президент назначил его командующим Объединенных сил ВСУ. А уже в феврале 2025 года он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ. Теперь он сам возглавляет Генштаб.

"Перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали Вооруженных сил, в частности, в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений Ставки Верховного Главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", — заявили в Генштабе.

В Генштабе прокомментировали назначение Гнатова. Фото: скриншот

Андрей Гнатов имеет военные награды:

Крест боевых заслуг,

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ст,

Медаль "За военную службу Украине".

Президент присвоил звание бригадного генерала Андрею Гнатову в 2022 году. Фото: Офис президента

Ранее мы писали, что генерала-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности командующего ОК "Север". Приказ об этом подписали еще 7 марта.