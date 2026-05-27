Главная Новости дня Стефанишина: Зеленский направил более 600 писем Трампу и Конгрессу

Дата публикации 27 мая 2026 22:00
Ольга Стефанишина. Фото: кадр из видео

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский написал более 600 писем — к президенту Дональду Трампу и всем членам Палаты представителей и Сената Конгресса Америки. Этот шаг уже получил положительный отклик среди американских законодателей и партнеров Украины.

Об этом Ольга Стефанишина сообщила в среду, 27 мая, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Письма Зеленского к должностным лицам США

"Президент Зеленский Владимир Александрович подписал письмо лично на президента Трампа и на каждого члена Палаты представителей и каждого американского сенатора. То есть это более 600 обращений", — отметила Стефанишина.

Она рассказала, что получила сегодня много обратной связи от американских законодателей и партнеров Украины. По ее словам, это оценивается как удачный и своевременный шаг.

Стефанишина отметила, что Зеленский этим шагом также показывает, что война и разрушения реальны.

"Реальность такова, что война продолжается, что люди гибнут и что решение, которое может защитить так много украинских жизней, оно может быть принято. И, конечно, Конгресс может сыграть здесь ключевую роль", — говорит она.

Посол Украины в США подчеркнула, что сейчас государство просит помочь с ПВО, в частности с антибаллистикой. По ее словам, отсутствие ключевых решений дает понимание того, что противник может наращивать способности.

Также в ближайшее время планируются срочные встречи с членами украинского кокуса в Конгрессе США.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent, Зеленский в обращении Трампа отметил критическую нехватку систем противовоздушной обороны, в частности средств противоракетной защиты. Это сообщение прозвучало на фоне активизации массированных воздушных атак со стороны России.

Впоследствии глава государства подтвердил, что написал письмо Трампу и Конгрессу, которое уже направили институтам в Вашингтоне. По его словам, важно, чтобы Штаты услышали Украину.

