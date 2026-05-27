Стефанішина: Зеленський надіслав понад 600 листів Трампу і Конгресу
Дата публікації: 27 травня 2026 22:00
Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина заявила, що український лідер Володимир Зеленський написав понад 600 листів — до президента Дональда Трампа та всіх членів Палати представників і Сенату Конгресу Америки. Цей крок уже отримав позитивний відгук серед американських законодавців та партнерів України.
Про це Ольга Стефанішина повідомила у середу, 27 травня, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Листи Зеленського до посадовців США
