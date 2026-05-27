Головна Новини дня Важливо, щоб США почули Україну: Зеленський про лист Трампу

Важливо, щоб США почули Україну: Зеленський про лист Трампу

Дата публікації: 27 травня 2026 20:34
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня підготував спеціальний лист лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу та Конгресу. Вчора його направили інституціям у Вашингтоні. За словами Зеленського, важливо, аби Америка почула Україну.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у середу, 27 травня, передає Новини.LIVE.

Зеленський написав лист Трампу та Конгресу США

Український лідер зауважив, що рідко буває, що лідери іншої держави звертаються листом одночасно до лідера США та Конгресу. За словами Зеленського, наразі треба діяти оперативно та результативно.

Глава держави наголосив, що важливо, аби США почули Україну

"Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, — війну дуже криваву, яка триває вже пʼятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", — заявив він.

За його словами, поки РФ покладається на ракети, то її інтерес до дипломатії несправжній, тому це треба виправити

"І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто допомагає!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Kyiv Independent, у листі до Трампа Зеленський попередив про сильний дефіцит систем ППО в Україні, особливо засобів протиракетного захисту.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Америка готова докласти максимум зусиль, аби завершити війну в Україні

Володимир Зеленський США Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
