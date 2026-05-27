Важно, чтобы США услышали Украину: Зеленский о письме Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе подготовил специальное письмо лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и Конгрессу. Вчера его направили институтам в Вашингтоне. По словам Зеленского, важно, чтобы Америка услышала Украину.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в среду, 27 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский написал письмо Трампу и Конгрессу США

Украинский лидер отметил, что редко бывает, что лидеры другого государства обращаются с письмом одновременно к лидеру США и Конгрессу. По словам Зеленского, сейчас надо действовать оперативно и результативно.

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы США услышали Украину.

"Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе, — войну очень кровавую, которая продолжается уже пятый год на полномасштабном уровне. И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", — заявил он.

По его словам, пока РФ полагается на ракеты, то ее интерес к дипломатии ненастоящий, поэтому это надо исправить.

"И можем это исправить только вместе с Америкой. Украина благодарна Америке за всю поддержку. Будет еще больше благодарна за достойный мир и гарантированную безопасность. Все это возможно, если будет достаточно решимости. Спасибо всем, кто помогает!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent, в письме к Трампу Зеленский предупредил о сильном дефиците систем ПВО в Украине, особенно средств противоракетной защиты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка готова приложить максимум усилий, чтобы завершить войну в Украине.