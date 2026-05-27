Зеленський і делегація США обговорили посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Сторони обговорили посилення української ППО та ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента 27 травня.

Що сказав Зеленський про зустріч з конгресменами

"Ми обговорили подальшу підтримку України, а саме у посиленні ППО. Маємо значну потребу в антибалістичних ракетах через постійні російські обстріли", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в таких ракетах. Окрім того, він особисто передав цей лист конгресменам у Києві. За його словами, Київ розраховує на своєчасну підтримку.

"Поінформував конгресменів про ситуацію на фронті, наші успішні далекобійні санкції. Партнери чітко бачать, що Росія несе величезні втрати. Важливо не допустити послаблення санкцій проти РФ — говорили про це. Працюємо з американською стороною і щодо укладення Drone Deal", — повідомив український лідер.

Окрему увагу сторони приділили переговорному процесу. Президент підкреслив, що паузи в дипломатії не має бути і потрібно активізувати перемовин.

"Увесь світ потребує миру... Вдячні Сполученим Штатам, президенту та Конгресу за міцну двопартійну підтримку та всім американцям", — резюмував глава держави.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами посла України у США Ольги Стефанішиної, президент Володимир Зеленський написав понад 600 листів до президента США Дональда Трампа та всіх членів Палати представників і Сенату Конгресу США. Вона зазначила, що крок вже отримав позитивний відгук серед американських законодавців та партнерів України.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський вже підтвердив той факт, що підготував спеціальний лист лідеру США Дональд у Трампу. Він наголосив, що важливо, аби Америка почула Україну.