Трамп: Сі Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заперечив поширену у ЗМІ інформацію про слова лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що глава Кремля Володимир Путін "пошкодує через вторгнення в Україну". За словами Трампа, очільник КНР такого не казав.

Що сказав Трамп

Під час спілкування з журналістами один з репортерів спитав, чи є правдою та інформація, яка була поширена у ЗМІ. Зокрема, питання звучало так:

"Пане президенте, маю питання. Є повідомлення, що президент Сі сказав вам під час зустрічі, що, можливо, президент Росії Володимир Путін пошкодує пол вторгнення в Україну. Він вам це казав?", — спитав журналіст.

Відповідь Трампа була короткою: "Ні, він такого не казав".

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, у вівторок 19 травня видання Financial Times написало, що Сі Цзіньпіном під час зустрічі з Дональдом Трампом начебто сказав, що Володимир Путін пошкодує через вторгнення в Україну.

До речі, це мало б бути першою оцінкою китайського лідера щодо відповідальності Путіна за війну. Однак у МЗС Китаю оперативно виступили зі спростуванням, назвавши інформацію FT "цілковитою неправдою".

