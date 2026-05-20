Трамп: Сі Цзіньпін не казав, що Путін пошкодує через війну в Україні

Дата публікації: 20 травня 2026 07:01
Президент США Дональд Трамп заперечив поширену у ЗМІ інформацію про слова лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що глава Кремля Володимир Путін "пошкодує через вторгнення в Україну". За словами Трампа, очільник КНР такого не казав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп

Під час спілкування з журналістами один з репортерів спитав, чи є правдою та інформація, яка була поширена у ЗМІ. Зокрема, питання звучало так:

"Пане президенте, маю питання. Є повідомлення, що президент Сі сказав вам під час зустрічі, що, можливо, президент Росії Володимир Путін пошкодує пол вторгнення в Україну. Він вам це казав?", — спитав журналіст.

Відповідь Трампа була короткою: "Ні, він такого не казав".

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, у вівторок 19 травня видання Financial Times написало, що Сі Цзіньпіном під час зустрічі з Дональдом Трампом начебто сказав, що Володимир Путін пошкодує через вторгнення в Україну.

До речі, це мало б бути першою оцінкою китайського лідера щодо відповідальності Путіна за війну. Однак у МЗС Китаю оперативно виступили зі спростуванням, назвавши інформацію FT "цілковитою неправдою".

Також ми писали, що за словами заступниці ОП Ірини Мудрої, спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати свою роботу вже у 2027 році.

