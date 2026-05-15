Мудра: спецтрибунал щодо РФ може запрацювати у 2027 році

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу у 2027 році. За її словами, зараз триває підготовчий етап, зокрема добір суддів та розбудова необхідної інфраструктури. Остаточні організаційні рішення щодо функціонування трибуналу ще узгоджуються.

Про це Ірина Мудра розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 15 травня.

Мудра про спецтрибунал для Росії за злочини проти України

Ірина Мудра повідомила, що процес створення інституції вже перейшов у практичну фазу. Зокрема, стартував набір суддів, а також триває підготовка IT-систем і безпекових механізмів для роботи майбутнього суду.

"За рік часу, з 9 травня 2025 року, ми завершили всю юридичну підготовку. Тобто, я вважаю, що ми досить швидко написали, надрукували всі юридичні документи, погодилися з цими криміналістами і їх підписали й почали імплементувати.

Зараз буде йти процес практичної реалізації. Це приміщення, це інфраструктура, IT-інфраструктура, інфраструктура безпеки, набір самих суддів. Тобто, ми очікуємо, що цей процес буде десь протягом року тривати. Таким чином, щоб в другій половині до кінця 2027 року трибунал почав уже практично працювати", — заявила Мудра.

Коментуючи питання можливого утримання ключових фігурантів, вона зазначила:

"Зараз це питання вже не обговорюється. Питання про будівництво нової тюрми для такої персони, як Путін, вже не стоїть більше. Досягнуто згоди, що буде використано існуюче приміщення.

Про це теж має бути ухвалене відповідне рішення уряду Нідерландів. Ми його очікуємо найближчим часом. Тому я гадаю, що з цієї точки імплементація піде значно швидше".

Новини.LIVE інформували, що 15 травня у Кишиневі 36 держав та ЄС підписали угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України. За словами Ірини Мудрої, це стане окремим міжнародним механізмом для притягнення Росії до відповідальності за війну. В ОП наголосили, що раніше реалізацію такого рішення вважали майже неможливою через політичні та юридичні труднощі.

Новини.LIVE також повідомляли, що керівник ОПУ Кирило Буданов також заявляв, що Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, це рішення відкриває шлях до міжнародного покарання причетних до війни. Він також наголосив, що питання відповідальності РФ особливо актуальне на тлі нових атак по українських містах.