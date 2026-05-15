Главная Новости дня Мудрая: спецтрибунал по РФ может заработать в 2027 году

Мудрая: спецтрибунал по РФ может заработать в 2027 году

Дата публикации 15 мая 2026 21:33
Мудрая: спецтрибунал по РФ может заработать в 2027 году
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу в 2027 году. По ее словам, сейчас идет подготовительный этап, в частности отбор судей и развитие необходимой инфраструктуры. Окончательные организационные решения по функционированию трибунала еще согласовываются.

Об этом Ирина Мудрая рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 15 мая.

Мудрая о спецтрибунале для России за преступления против Украины

Ирина Мудрая сообщила, что процесс создания института уже перешел в практическую фазу. В частности, стартовал набор судей, а также продолжается подготовка IT-систем и механизмов безопасности для работы будущего суда.

"За год времени, с 9 мая 2025 года, мы завершили всю юридическую подготовку. То есть, я считаю, что мы достаточно быстро написали, напечатали все юридические документы, согласились с этими криминалистами и их подписали и начали имплементировать.

Сейчас будет идти процесс практической реализации. Это помещение, это инфраструктура, IT-инфраструктура, инфраструктура безопасности, набор самих судей. То есть, мы ожидаем, что этот процесс будет где-то в течение года продолжаться. Таким образом, чтобы во второй половине до конца 2027 года трибунал начал уже практически работать", — заявила Мудрая.

Комментируя вопрос возможного удержания ключевых фигурантов, она отметила:

"Сейчас этот вопрос уже не обсуждается. Вопрос о строительстве новой тюрьмы для такой персоны, как Путин, уже не стоит больше. Достигнуто согласие, что будет использовано существующее помещение.

Об этом тоже должно быть принято соответствующее решение правительства Нидерландов. Мы его ожидаем в ближайшее время. Поэтому я думаю, что с этой точки имплементация пойдет значительно быстрее".

Новини.LIVE информировали, что 15 мая в Кишиневе 36 государств и ЕС подписали соглашение о создании руководящего комитета спецтрибунала по агрессии РФ против Украины. По словам Ирины Мудрой, это станет отдельным международным механизмом для привлечения России к ответственности за войну. В ОП отметили, что ранее реализацию такого решения считали почти невозможной из-за политических и юридических трудностей.

Новини.LIVE также сообщали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов также заявлял, что Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это решение открывает путь к международному наказанию причастных к войне. Он также отметил, что вопрос ответственности РФ особенно актуален на фоне новых атак по украинским городам.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
