Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что Путин пожалеет из-за войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп опроверг распространенную в СМИ информацию о словах лидера Китая Си Цзиньпина, что глава Кремля Владимир Путин "пожалеет из-за вторжения в Украину". По словам Трампа, глава КНР такого не говорил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп

Во время общения с журналистами один из репортеров спросил, является ли правдой та информация, которая была распространена в СМИ. В частности, вопрос звучал так:

"Господин президент, у меня есть вопрос. Есть сообщения, что президент Си сказал вам во время встречи, что, возможно, президент России Владимир Путин пожалеет о вторжении в Украину. Он вам это говорил?", — спросил журналист.

Ответ Трампа был коротким: "Нет, он такого не говорил".

Читайте также:

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, во вторник 19 мая издание Financial Times написало, что Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом якобы сказал, что Владимир Путин пожалеет из-за вторжения в Украину.

Кстати, это должно было бы быть первой оценкой китайского лидера относительно ответственности Путина за войну. Однако в МИД Китая оперативно выступили с опровержением, назвав информацию FT "полной неправдой".

Также мы писали, что по словам заместителя ОП Ирины Мудрой, спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать свою работу уже в 2027 году.