Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин может пожалеть о войне: Си сделал заявление на встрече с Трампом

Путин может пожалеть о войне: Си сделал заявление на встрече с Трампом

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 08:41
Путин может пожалеть о войне: Си сделал заявление на встрече с Трампом
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине сделал неожиданно жесткое заявление относительно войны России против Украины. Глава КНР предположил, что российский диктатор Владимир Путин в будущем может пожалеть о начале полномасштабного вторжения.

Об этом Financial Times сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров между лидерами США и Китая, передает Новини.LIVE.

Си заявил Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину

По словам собеседников издания, тема Украины стала одной из ключевых во время встречи в Пекине. Именно тогда Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конце концов пожалеть о решении начать войну против Украины.

"Заявления Си о решении Путина начать в 2022-м полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну, как представляется, были более резкими, чем раньше", — отмечает Financial Times.

По данным источников FT, во время встречи также обсуждалась деятельность Международного уголовного суда. Трамп якобы предложил США, Китаю и России координировать усилия против МУС, заявив, что их интересы в этом вопросе совпадают.

Читайте также:

Один из источников издания отметил, что во время предыдущих переговоров Си Цзиньпина с бывшим президентом США Джо Байденом китайский лидер не позволял себе столь откровенных оценок действий Кремля.

"Хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си не высказал собственной оценки действий Путина и войны", — рассказал собеседник FT.

В материале отмечается, что информация о высказываниях Си появилась накануне визита Путина в Пекин. В то же время 17 мая Белый дом обнародовал официальный информационный бюллетень по итогам саммита, однако в нем не было ни одного упоминания о разговорах по Украине, Путину или МУС.

Посольство Китая в Вашингтоне не предоставило комментариев журналистам по этой информации.

Financial Times также обращает внимание, что заявление Си прозвучало на фоне сложной ситуации для России на фронте. В частности, Украина в последнее время активизировала использование дальнобойных беспилотников для ударов по российским военным объектам.

"Администрация Байдена часто обвиняла КНР в поставках РФ товаров двойного использования, что помогало ей поддерживать свою кампанию против Украины. Администрация Трампа также выражала беспокойство, но реже", — пишет FT.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 мая Трамп и Си провели официальную встречу в Пекине. Стороны обсудили отношения между государствами и дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, во время переговоров Трамп вспомнил о войне в Украине. В частности, американский президент прокомментировал один из последних массированных обстрелов со стороны РФ и озвучил количество погибших в войне за предыдущий месяц.

владимир путин Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации