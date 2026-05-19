Путин может пожалеть о войне: Си сделал заявление на встрече с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Пекине сделал неожиданно жесткое заявление относительно войны России против Украины. Глава КНР предположил, что российский диктатор Владимир Путин в будущем может пожалеть о начале полномасштабного вторжения.

Об этом Financial Times сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров между лидерами США и Китая, передает Новини.LIVE.

По словам собеседников издания, тема Украины стала одной из ключевых во время встречи в Пекине. Именно тогда Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конце концов пожалеть о решении начать войну против Украины.

"Заявления Си о решении Путина начать в 2022-м полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну, как представляется, были более резкими, чем раньше", — отмечает Financial Times.

По данным источников FT, во время встречи также обсуждалась деятельность Международного уголовного суда. Трамп якобы предложил США, Китаю и России координировать усилия против МУС, заявив, что их интересы в этом вопросе совпадают.

Один из источников издания отметил, что во время предыдущих переговоров Си Цзиньпина с бывшим президентом США Джо Байденом китайский лидер не позволял себе столь откровенных оценок действий Кремля.

"Хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си не высказал собственной оценки действий Путина и войны", — рассказал собеседник FT.

В материале отмечается, что информация о высказываниях Си появилась накануне визита Путина в Пекин. В то же время 17 мая Белый дом обнародовал официальный информационный бюллетень по итогам саммита, однако в нем не было ни одного упоминания о разговорах по Украине, Путину или МУС.

Посольство Китая в Вашингтоне не предоставило комментариев журналистам по этой информации.

Financial Times также обращает внимание, что заявление Си прозвучало на фоне сложной ситуации для России на фронте. В частности, Украина в последнее время активизировала использование дальнобойных беспилотников для ударов по российским военным объектам.

"Администрация Байдена часто обвиняла КНР в поставках РФ товаров двойного использования, что помогало ей поддерживать свою кампанию против Украины. Администрация Трампа также выражала беспокойство, но реже", — пишет FT.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 мая Трамп и Си провели официальную встречу в Пекине. Стороны обсудили отношения между государствами и дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, во время переговоров Трамп вспомнил о войне в Украине. В частности, американский президент прокомментировал один из последних массированных обстрелов со стороны РФ и озвучил количество погибших в войне за предыдущий месяц.