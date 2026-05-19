Путін може пошкодувати про війну: Сі зробив заяву на зустрічі з Трампом

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні зробив несподівано жорстку заяву щодо війни Росії проти України. Глава КНР припустив, що російський диктатор Володимир Путін у майбутньому може пошкодувати про початок повномасштабного вторгнення.

Про це Financial Times повідомили кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів між лідерами США та Китаю, передає Новини.LIVE.

Сі заявив Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну

За словами співрозмовників видання, тема України стала однією з ключових під час зустрічі в Пекіні. Саме тоді Сі Цзіньпін нібито заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про рішення розпочати війну проти України.

"Заяви Сі щодо рішення Путіна розпочати 2022-го повномасштабне вторгнення до сусідньої з Росією країни, як видається, були більш різкими, ніж раніше", — зазначає Financial Times.

За даними джерел FT, під час зустрічі також обговорювалася діяльність Міжнародного кримінального суду. Трамп нібито запропонував США, Китаю та Росії координувати зусилля проти МКС, заявивши, що їхні інтереси у цьому питанні збігаються.

Одне з джерел видання наголосило, що під час попередніх переговорів Сі Цзіньпіна з колишнім президентом США Джо Байденом китайський лідер не дозволяв собі настільки відвертих оцінок дій Кремля.

"Хоча лідери вели "відверті та прямі" розмови про Росію та Україну, Сі не висловив власної оцінки дій Путіна та війни", — розповів співрозмовник FT.

У матеріалі наголошується, що інформація про висловлювання Сі з'явилася напередодні візиту Путіна до Пекіна. Водночас 17 травня Білий дім оприлюднив офіційний інформаційний бюлетень за підсумками саміту, однак у ньому не було жодної згадки про розмови щодо України, Путіна чи МКС.

Посольство Китаю у Вашингтоні не надало коментарів журналістам щодо цієї інформації.

Financial Times також звертає увагу, що заява Сі пролунала на тлі складної ситуації для Росії на фронті. Зокрема, Україна останнім часом активізувала використання далекобійних безпілотників для ударів по російських військових об'єктах.

"Адміністрація Байдена часто звинувачувала КНР у постачанні РФ товарів подвійного використання, що допомагало їй підтримувати свою кампанію проти України. Адміністрація Трампа також висловлювала занепокоєння, але рідше", — пише FT.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 травня Трамп і Сі провели офіційну зустріч у Пекіні. Сторони обговорили стосунки між державами та подальшу співпрацю.

Крім того, під час переговорів Трамп загадав про війну в Україні. Зокрема, американський президент прокоментував один з останніх масованих обстрілів з боку РФ та озвучив кількість загиблих у війні за попередній місяць.