Головна Новини дня Кущ оцінив провальний візит Трампа до Китаю

Ua ru
Дата публікації: 17 травня 2026 10:23
Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намагався підійти до переговорів із Китаєм із сильними геополітичними козирями, однак його стратегія провалилася. Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Білий дім не зміг реалізувати плани щодо тиску на Пекін через Венесуелу та Іран.

Про це експерт сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ прокоментував візит Трампа до Китаю

За словами Куща, Вашингтон розраховував використати контроль над ключовими постачальниками нафти до Китаю як інструмент впливу під час перемовин.

"Трамп хотів приїхати з двома такими тузами на руках. Перший — це Мадуро, Венесуела, бо один з постачальників нафти в Китаї, а другий туз — це Іран, Тегеран за три дні", — пояснив аналітик.

Втім, як зазначив експерт, план американської адміністрації не спрацював. Зокрема, Вашингтону не вдалося досягти попередніх домовленостей із Тегераном, які могли б посилити позиції США на міжнародній арені.

На думку аналітика, через провал цієї стратегії американський президент фактично залишився без сильних аргументів у переговорах із Пекіном.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 травня Дональд Трамп провів зустріч із китайський лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Сторони досягли угоди про подальшу співпрацю.

Крім того, під час зустрічі очільник Білого дому обговорив з китайським колегою війну в Україні. Зокрема, Трамп розповів про останній масований обстріл з боку РФ.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
