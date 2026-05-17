Главная Новости дня Кущ оценил провальный визит Трампа в Китай

Дата публикации 17 мая 2026 10:23
Кущ оценил провальный визит Трампа в Китай
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пытался подойти к переговорам с Китаем с сильными геополитическими козырями, однако его стратегия провалилась. Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Белый дом не смог реализовать планы по давлению на Пекин из-за Венесуэлы и Ирана.

Об этом эксперт сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ прокомментировал визит Трампа в Китай

По словам Куща, Вашингтон рассчитывал использовать контроль над ключевыми поставщиками нефти в Китай как инструмент влияния во время переговоров.

"Трамп хотел приехать с двумя такими тузами на руках. Первый — это Мадуро, Венесуэла, потому что один из поставщиков нефти в Китае, а второй туз — это Иран, Тегеран за три дня", — пояснил аналитик.

Впрочем, как отметил эксперт, план американской администрации не сработал. В частности, Вашингтону не удалось достичь предварительных договоренностей с Тегераном, которые могли бы усилить позиции США на международной арене.

По мнению аналитика, из-за провала этой стратегии американский президент фактически остался без сильных аргументов в переговорах с Пекином.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 мая Дональд Трамп провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Стороны достигли соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Кроме того, во время встречи глава Белого дома обсудил с китайским коллегой войну в Украине. В частности, Трамп рассказал о последнем массированном обстреле со стороны РФ.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
