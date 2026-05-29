Сибига: формат переговоров исчерпал себя, нужна встреча лидеров

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что нынешний формат переговоров между Украиной, США и Россией на уровне делегаций исчерпал свою результативность. По его словам, из-за неконструктивной позиции Москвы мирный процесс под лидерством Соединенных Штатов сейчас фактически находится на паузе. Он подчеркнул, что дальнейший прогресс возможен только при условии встречи лидеров.

Об этом Сибига заявил во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Украина ожидает изменения формата переговоров

"Можно констатировать, что трехсторонний формат на уровне делегаций достиг предела результативности. Необходима встреча на уровне лидеров", — заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что США остаются ключевым участником мирного процесса, а их роль является критически важной. В то же время, по его мнению, Европа имеет потенциал усилить свое участие в урегулировании отдельных вопросов, в частности относительно прекращения огня и гуманитарных инициатив.

"Мирные усилия при лидерстве США сейчас на паузе. В то же время привлечение Америки остается критически важным", — отметил министр.

Сибига также добавил, что Украина имеет конкретные предложения для продвижения мирного процесса, однако прогресса пока не наблюдается из-за позиции России.

Отдельно он отметил возможную роль Европы в дополнении американского трека. Речь идет об участии в практических шагах для уменьшения эскалации - от временных режимов прекращения огня до защиты критической инфраструктуры.

"Европа способна сыграть роль, потому что имеет соответствующие рычаги влияния", — подытожил Сибига.

Как писали Новини.LIVE, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты больше не ведут переговоры с Украиной и РФ. Они могут и в дальнейшем быть посредником, если будет результативный диалог. Однако в США уверены, что война завершится дипломатическим путем.

В то же время издание The Telegraph пишет, что президент Украины Владимир Зеленский хочет к переговорному процессу привлечь Европу. Отмечается, что такое предложение уже поступило главе Франции Эммануэлю Макрону. По словам источников, украинская сторона больше не рассматривает США как достаточно эффективного посредника.