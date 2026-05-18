Европа разрабатывает более дешевый аналог Tomahawk для Украины

Европейская аэрокосмическая компания Destinus объявила об ускоренном старте программы RUTA Block 3, которая должна обеспечить высокоточные удары на расстоянии до 2000 км и расширить линейку проверенных систем RUTA. Начало летных испытаний запланировано на 2027 год. В Украине планируют изготавливать ключевые компоненты системы, а также проводить ее испытания в условиях эксплуатации.

Более дешевый аналог Tomahawk

RUTA Block 3 создается на базе архитектуры RUTA, которая уже прошла боевые испытания и перешла к серийному промышленному производству.

Block 1 серийно производится в Нидерландах, а компания Destinus наращивает производственные мощности в рамках своего европейского присутствия.

RUTA Block 2, разработанный при поддержке украинского кластера Brave1 и который сейчас проходит летные испытания в Украине, планируют запустить в производство в 2026 году.

Block 3 должен расширить систему до класса дальнобойных ракет, сохраняя европейский контроль над проектированием, масштабированием производства и контейнерным развертыванием.

Программа разработана для перехода европейских ракет дальнего удара от ограниченных запасов к устойчивому промышленному производству.

Производство RUTA будет распределено между тремя промышленными центрами:

в Нидерландах Destinus выполняет роль инженерной и главной производственной площадки, уже осуществляя серийный выпуск системы;

в Украине компания привлечена к разработке, испытаниям RUTA Block 3 и производству ключевых компонентов;

в Германии совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems должно обеспечить мощности для производства, сертификации и финальной интеграции для нужд Бундесвера и европейских клиентов.

"Европа вступает в новую оборонную эру, где решающим фактором уже является не существование высокоточного оружия, а способность производить, пополнять и развивать его в промышленных масштабах во время длительных высокоинтенсивных операций", — сказал генеральный директор Destinus Михаил Кокорич.

RUTA Block 3

RUTA Block 3 — это ракета-дрон с турбореактивным двигателем и боевой частью массой 250 кг. Система оснащена автономной навигацией на основе ИИ и способна развивать скорость до 800 км/ч.

Для сравнения, американские ракеты Tomahawk имеют подобные характеристики дальности и скорости, но несут большую боевую часть (450 кг) и стоят значительно дороже.

