Європа розробляє дешевший аналог Tomahawk для України

Європейська аерокосмічна компанія Destinus оголосила про прискорений старт програми RUTA Block 3, яка має забезпечити високоточні удари на відстані до 2000 км та розширити лінійку перевірених систем RUTA. Початок льотних випробувань заплановано на 2027 рік. В Україні планують виготовляти ключові компоненти системи, а також проводити її випробування в умовах експлуатації.

Дешевший аналог Tomahawk

RUTA Block 3 створюється на базі архітектури RUTA, яка вже пройшла бойові випробування та перейшла до серійного промислового виробництва.

Block 1 серійно виготовляється в Нідерландах, а компанія Destinus нарощує виробничі потужності в межах своєї європейської присутності.

RUTA Block 2, розроблений за підтримки українського кластера Brave1 і який нині проходить льотні випробування в Україні, планують запустити у виробництво у 2026 році.

Block 3 має розширити систему до класу далекобійних ракет, зберігаючи європейський контроль над проєктуванням, масштабуванням виробництва та контейнерним розгортанням.

Програма розроблена для переходу європейських ракет далекого удару від обмежених запасів до сталого промислового виробництва.

Виробництво RUTA буде розподілене між трьома промисловими центрами:

у Нідерландах Destinus виконує роль інженерного та головного виробничого майданчика, вже здійснюючи серійний випуск системи;

в Україні компанія залучена до розробки, випробувань RUTA Block 3 та виробництва ключових компонентів;

у Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems має забезпечити потужності для виробництва, сертифікації та фінальної інтеграції для потреб Бундесверу та європейських клієнтів.

"Європа вступає в нову оборонну еру, де вирішальним фактором вже є не існування високоточної зброї, а здатність виробляти, поповнювати та розвивати її в промислових масштабах під час тривалих високоінтенсивних операцій", — сказав генеральний директор Destinus Михайло Кокоріч.

RUTA Block 3

RUTA Block 3 — це ракета-дрон із турбореактивним двигуном та бойовою частиною масою 250 кг. Система оснащена автономною навігацією на основі ШІ та здатна розвивати швидкість до 800 км/год.

Для порівняння, американські ракети Tomahawk мають подібні характеристики дальності та швидкості, але несуть більшу бойову частину (450 кг) і коштують значно дорожче.

